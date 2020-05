Déconfinement : l'association Unis vers sourds de Belfort-Montbéliard réclame des masques transparents

Cette période de déconfinement complique fortement le quotidien des personnes sourdes et malentendantes. Cette population n'arrive plus à communiquer avec l'extérieur car la plupart des interlocuteurs s'exprime désormais avec un masque sur le nez. " Le port de masque empêche complètement de comprendre une conversation facilement. On regarde tous les lèvres inconsciemment bouger et encore plus quand on est atteint de surdité. Alors là, sans lecture labiale, c'est une vraie difficulté", indique Nathalie Arregui, responsable en nord Franche- Comté de l'association Unis vers sourds. Atteinte de surdité et appareillée, elle s'exprime parfaitement.

La solution des masques transparents

La référente de l'association Unis vers sourds saluent les initiatives lancées un peu partout en France pour la confection de masques transparents qui permettraient aux personnes atteintes de surdité de suivre les conversations. " Ce serait chouette que le masque transparent soit fabriqué parce que nous sommes extrêmement nombreux à être en difficulté avec ce masque", appuie Nathalie Arregui. Ce qui lui aurait éviter de vivre des scènes de vie inédites depuis le début de la crise. " J'ai, par exemple, du emmener mes animaux chez le vétérinaire. Je n'ai pas pu comprendre ce qu'on me disait. Ils n'avaient pas de visière et je suis repartie sans trop savoir ce qui se passait", se souvient la responsable de l'association Unis vers sourds.

Pas de retour en classe pour des enfants malentendants à Montbéliard

Nathalie Arregui travaille également en tant qu'AESH, Accompagnante d’élèves en situation de handicap, à l’école du petit Chênois à Montbéliard. Il n’y a pas de rentrée de prévu pour l’instant pour les onze enfants sourds de sept à douze ans dont elle s’occupe habituellement. Dans cet établissement comme dans beaucoup d'autres, les enseignants et encadrants seraient en effet obliger de porter des masques. Il serait donc impossible aux élèves de lire sur les lèvres. " La lecture labiale est essentielle. Avec le masque, c'est impossible de travailler. C'est l'enfant qui regarde les lèvres et qui décode ce que l'adulte va dire. Et comme nous, on est censé porter des masques... L'expression du visage est aussi importante dans cette langue et le masque entrave une communication claire", explique Nathalie Arregui.

En attente de visières et de vitres en plexiglas

A ce jour, les parents ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école. L'établissement a demandé à la mairie de Montbéliard des visières et des protections en plexiglas à mettre devant les tables . " Je n'ai pour ma part pour l'instant pas de retour. Dans ce dispositif, il y a plusieurs enfants qui partent au collège en fin d'année. Je me dis que je ne les reverrai peut-être plus", s'inquiète l'accompagnante.