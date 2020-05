Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié ce mercredi soir une nouvelle carte de l'évolution du Coronavirus en France dans la perspective du déconfinement annoncé pour le 11 mai. L'Indre et le Cher sont toujours en Orange.

Déconfinement : l'Indre et le Cher toujours en Orange

Le ministère des Solidarités et de la Santé à publié ce mercredi soir une nouvelle carte du déconfinement. Pas de changement de le Berry par rapport à la veille : l'Indre et le Cher restent en Orange comme tous les autres départements de la région.

Critère par critère, l'Indre et le Cher sont en vert concernant la circulation du virus : moins de 6% des patients qui se présentent aux urgences ont des symptômes du Covid-19. Sur le deuxième critère, celui de la tension hospitalière sur les capacités de réanimation, l'Indre et le Cher sont en orange : ce qui veut dire qu'entre 60 et 80% des lits de réanimation sont occupés par rapport aux capacités initiales.

Le carte définitive du déconfinement, avec seulement deux couleurs, Vert ou Rouge sera publiée ce jeudi. C'est elle qui servira de base au déconfinement à partir de ce lundi 11 mai. Un carte qui intégrera un 3e critère : la capacité de chaque département à tester et détecter les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés.