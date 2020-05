Déconfinement : l'Isère passe au vert

Une majorité de départements en verts, et un quart nord-est de la France, plus la région parisienne et Mayotte en rouge, le gouvernement a présenté, jeudi après-midi, la carte applicable pour le déconfinement de lundi.

Classée en orange depuis une semaine et la publication de la première carte, l’Isère bascule en vert. L’épidémie est effectivement en assez net recul dans notre département, le CHU de Grenoble n’a, par exemple, connu aucune entrée en réanimation à cause du coronavirus depuis 10 jours. L’hôpital grenoblois compte aujourd'hui 12 malades en réanimation, dont 11 de longue date.

Retour des collégiens le 18 mai, réouverture des parcs et jardins

Entre les départements en rouge et ceux en vert, les différences sont assez faibles. La principale concerne les collèges. Ils ne peuvent rouvrir que dans les départements en vert. En Isère, le conseil départemental a déjà prévu d’accueillir à partir du 18 mai, les 26.000 élèves de 6ème et de 5ème. "Tout sera prêt pour accueillir les élèves de 6e et 5e dans les 96 collèges publics isérois dans des conditions sanitaires optimales" explique Cathy Simon la vice-présidente du département en charge des équipements scolaires "il existera dans chaque établissement un totem de gel hydroalcoolique en libre-service et du savon dans les sanitaires. A midi, le Département fournira aux élèves des plateaux-repas froids" précise encore Cathy Simon. Rappelons que le retour des collégiens se fera sur la base du volontariat.

Autre conséquence de la coloration verte de l'Isère dans la carte du déconfinement, les parcs et jardins pourront accueillir du public à partir de lundi. En Isère, comme dans les départements classés rouges, il sera aussi possible de sortir sans limite de temps et se déplacer sans attestation dans un rayon de 100 km maximum. Les bibliothèques et petits musées vont pouvoir rouvrir, et il sera possible de se rendre dans les cimetières et en forêt.

2500 tests par jour sur le grand Grenoble

L'un des enjeux du déconfinement est aussi celui de la capacité à tester les malades et de prévenir les personnes les ayant croisés. Le CHU de Grenoble a aujourd'hui annoncé qu’en ce qui concerne la zone dont il a la charge, le grand Grenoble, il y aura à partir de lundi une capacité de 2500 tests par jour, soit 17500 par semaine. Le gouvernement avait annoncé un objectif de 700.000 tests par semaine pour l’ensemble du territoire.

Les cartes qui ont amené à la distinction entre départements en vert et rouge

