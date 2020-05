Déconfinement : la brigade "cas-contacts" opérationnelle dès aujourd'hui dans le Loiret

C'est l'une des clés du déconfinement pour éviter de relancer l'épidémie : dépister, tracer et isoler. Un triptyque opérationnel dès aujourd'hui, qui s'appuie sur les médecins généralistes et sur la brigade "cas-contacts" créée par l'Assurance-maladie dans chaque département, à l'exemple du Loiret.

Déconfiner, mais sans relancer l'épidémie : c'est l'enjeu des prochains jours et des prochaines semaines. Pour ce faire, les autorités sanitaires misent notamment sur le triptyque dépister-tracer-isoler, selon un système qui s'appuie dans chaque département sur les médecins généralistes et l'Assurance-maladie.

50 personnes opérationnelles dans le Loiret

Si vous pensez avoir contracté le coronavirus, il faut toujours, sauf situation grave qui relève directement des urgences, appeler votre médecin traitant. Mais désormais - et c'est la grande nouveauté - le test de dépistage sera systématiquement prescrit. Si le test est positif, le médecin le signalera à la "brigade" mise en place par la Caisse primaire d’assurance-maladie qui va identifier les "cas-contacts" : les personnes que vous avez côtoyées, en remontant 2 jours avant les premiers symptômes.

"Dans le Loiret, on a constitué une équipe d'une cinquantaine de personnes qui ont été spécifiquement formées la semaine dernière, explique Stéphanie Astier-Parigino, la directrice adjointe de la CPAM du Loiret. Ce sont à la fois des agents administratifs, des médecins, des infirmières. Dès lors que le médecin nous aura signalé un patient atteint par le Covid-19, nous entamerons le travail d’identification des cas-contacts ; notre objectif est d'y parvenir dans un délai de 4 heures après le signalement du médecin, et avec l'aide du patient."

Un système qui mise sur le sens civique de chacun

Outre l'entourage (famille, co-habitants), seront considérées comme cas-contacts les personnes ayant "fréquenté" le malade à moins d'un mètre ou bien à moins de deux mètres pendant quinze minutes et si le malade ne portait pas de masque. "Pour les cas-contacts identifiés, il y aura alors 2 conséquences, résume Pierre Bidaut, médecin généraliste à Gien et trésorier de l'Union régionale des médecins libéraux. Premièrement : un confinement pendant quatorze jours. Deuxièmement : la _prescription d'un test de dépistage_, à effectuer immédiatement si la personne présente des symptômes ou à J+7 si elle n'a pas de symptômes, ce délai devant permettre d'éviter les faux négatifs."

Si nécessaire, la CPAM pourra prescrire aux cas-contacts des masques à retirer en pharmacie et un arrêt-maladie si le télétravail n'est pas possible. Tout ce système reste incitatif, souligne Stéphanie Astier-Parigino : "On va inciter les personnes concernées à respecter les consignes. On est dans une situation de crise sanitaire inédite, on compte sur le civisme pour que l'ensemble de ce dispositif fonctionne et que les consignes soient respectées." La CPAM, de son côté, s'engage à la stricte confidentialité des données récupérées ainsi par sa "brigade" qui fonctionnera 7 jours sur 7.