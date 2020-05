Déconfinement : la France passe la barre des 25.000 morts avec 306 décès ces dernières 24h

Ce lundi 4 mai, le directeur général de la Santé a présenté la nouvelle carte de déconfinement et le bilan de l'épidémie de Coronavirus en France. Le Covid-19 a fait 306 nouveaux décès dans les dernières 24 heures et un total de 25.201 morts depuis le 1er mars.

Selon le bilan annoncé par le directeur général de la Santé ce lundi 4 mai au soir, l'épidémie de Coronavirus a fait 25.201 morts en France depuis le 1er mars, dont 15.826 dans les hôpitaux et 9.375 dans les Ehpad et maisons de retraite. On compte 306 morts de plus ces dernières 24 heures.

Quelque 25.548 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 3.696 patients en service de réanimation. Le solde reste négatif, comme depuis près d'un mois, avec 123 malades de Covid-19 en moins en réanimation par rapport à dimanche.

Pas de changement pour la carte de déconfinement

Le directeur général de la Santé a également présenté la nouvelle carte de déconfinement, qui classe les départements français en trois catégories (rouge, orange et vert), en fonction de la circulation de l'épidémie et de la tension hospitalière dans le territoire.

La carte de synthèse des indicateurs reste inchangée. L’Ardèche reste en orange face à une tension hospitalière persistante, même si on constate une diminution de la circulation du virus dans ce département, avec une proportion de passages aux urgences pour Covid-19 inférieure à 6%, ce qui permet le passage du orange au vert pour ce critère. Les 32 départements classés en rouge restent tous dans la même catégorie.

La carte du déconfinement du lundi 4 mai, identique à celle du 3 mai. © Visactu

À partir du 11 mai, les départements en vert pourront organiser un déconfinement plus large que les départements restés en rouge. La catégorie en orange est temporaire, elle est affectée aux départements qui ne présentent qu'un seul des deux critères favorables, sur la circulation active du virus ou la tension hospitalière sur les capacités de réanimation.

Le 7 mai, seules les catégories en vert et en rouge seront maintenues. Elles conditionneront, pour le 11 mai, le niveau de relâchement des restrictions mises en œuvre depuis le 17 mars.

Le déconfinement est reporté à Mayotte, où "le virus circule activement", a annoncé lundi le Premier ministre devant les sénateurs, précisant aussi que les interdictions d'arrivée dans tous les territoires d'Outre-mer seraient maintenues "au-delà du 11 mai" avec "obligation de quatorzaine".