Déconfinement : la cure thermale d'Amnéville s'apprête à rouvrir lundi

Sur place, tout est prêt pour le protocole sanitaire. En plus des gestes barrières, 1 mètre de distance avec masque, 2 mètres sans masque, des aménagements ont été apportés aux espaces de soins. Romain Giorgetti, le responsable markerting et communication, fait le tour des différents bassins : "Nous avons installé des plexiglas pour pouvoir accueillir le maximum de curistes en même temps tout en assurant leur sécurité".

De gauche à droite, le responsable markerting et communication, Romain Giorgetti, et le directeur de la cure thermale, Bertrand Morette © Radio France - Cécile Soulé

Les curistes sont impatients de revenir

Pour être accepté en cure, il faut avoir reçu ses deux injections de vaccin ou présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Après plus de 6 mois de fermeture, les premiers curistes sont attendus dès 6h30 lundi matin : "Ils sont impatients de revenir également, ils nous appelaient régulièrement pour savoir quand nous allions rouvrir, pour pouvoir reprendre leurs soins", précise Romain Giorgetti.

Le protocole sanitaire est prêt pour le retour des curistes © Radio France - Cécile Soulé

Pas plus de 223 curistes en même temps pour le moment

Il n'y aura pas plus de 223 curistes en même temps, c'est moitié moins que la capacité maximale du site. Et c'est moins rentable reconnait le directeur de la cure Bertrand Morette mais c'est un début dit-il : "C'est une problématique effectivement car même si on est dans le médical, les enjeux financiers ne peuvent être ignorés, surtout dans les temps actuels, mais notre direction a fait le choix de rouvrir et de monter en puissance rapidement".

Reportage avant la réouverture de la cure thermale Saint-Eloy / Cécile Soulé Copier

Réouverture de Thermapolis et Villa Pompéi le 9 juin

Pour la nouvelle étape du déconfinement, le 9 juin prochain, la jauge sera encore assouplie. La cure thermale attend avec impatience le prochain protocole sanitaire. Et pour le reste du pôle thermal d'Amnéville, la réouverture pour le grand public de la Villa Pompéi et de Thermapolis devrait intervenir le 9 juin également.