Déconfinement : la distribution des masques a commencé à Montpellier

Avant d'arriver jusqu'au Graal, la Montpelliéraine Laurine a dû montrer patte blanche aux policiers municipaux postés devant la maison de quartier Frédéric Chopin, aux Beaux-Arts : pièce d'identité et justificatif de domicile. Mais avant cela il lui a fallu prendre rendez-vous, en ligne ou par téléphone, dans un des 66 points de distribution répartis à travers la ville. Un rendez-vous toutes les 10 minutes pour éviter que les gens se croisent.

Prendre rendez-vous dans un des 66 points de distribution

Après cela seulement, Laurine peut se présenter devant Barbara, une des bénévoles chargées de la distribution, assise à bureau derrière un plexiglas, masque sur le visage. Encore un document à signer et la jeune fille peut enfin récupérer son enveloppe qui contient deux masques en tissu blanc, lavables donc réutilisables. "C'est plutôt pas mal, j'en n'avais pas, j'en trouvais pas dans le commerce et en plus ici ils sont gratuits" se félicite Laurine. Elle n'est pas prête à porter un masque en permanence, notamment dans la rue, "mais dès que je rentre dans un lieu fermé, des bureaux, un commerce, chez le médecin, au travail, alors là oui." Pour elle dit-elle et pour les autres.

Les envoyer par la Poste aurait évité les déplacements selon l'opposition

Ce jeudi, l'opposition municipale s'est montrée très critique avec la manière dont sont distribués ces masques. "C'est une aberration que d’obliger les citoyens à se déplacer, parfois à l’autre bout de la ville, alors que la règle reste de limiter les déplacements dans cette période de déconfinement" écrit dans un communiqué Julie Frêche, membre du groupe "La Gauche pour Montpellier" qui propose que "les masques soient envoyés par voie postale le plus rapidement possible à tous les Montpelliérains sur la base du fichier de la taxe d’habitation" comme cela s'est fait à "Toulouse, Clermont-Ferrand ou Béziers".

Des masques lavables et réutilisables

À Montpellier, la distribution a commencé le 13 mai, elle devrait se poursuivre tout au long du mois prochain. Les personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer peuvent demander une livraison à domicile. Au total, un million de masques ont été commandés mais pour la distribution dans les 30 autres communes de la Métropole, il faut s'adresser à sa mairie. Les masques répondent aux normes Afnor et de la Direction générale de l’Armement (DGA).