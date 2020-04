Déconfinement : la distribution des masques débutera le 5 mai à Nancy

La distribution de masques grand public gratuits va s'échelonner sur quinze jours à Nancy, entre le 5 et le 20 mai. Deux masques par habitant. Distribution par La Poste pour les 65 ans et plus. Les autres Nancéiens pourront retirer leurs masques sur rendez-vous.

200.000 masques en tissu lavables 20 fois, aux normes Afnor, vont être distribués à Nancy entre le 5 et le 20 mai, soit deux masques par habitant. Le maire, Laurent Hénart, a présenté le dispositif de distribution ce mercredi midi. Deux modes opératoires, selon qu'on a 65 ans et plus ou moins de 65 ans.

Pour les Nancéiens âgés de 65 ans et plus :

Les personnes nées avant le 1er janvier 1956 recevront leurs masques à domicile. Ils seront distribués entre le 11 et le 16 mai par La Poste selon une liste établie par le Centre communal d'action sociale (CCAS). "On ne peut pas dire aux personnes de plus de 65 ans qu'elles doivent rester à domicile et les faire sortir pour aller chercher des masques", explique Laurent Hénart. Si quelqu'un ne reçoit pas de masques dans sa boîte aux lettres, il peut contacter "Nancy en Direct" au 03 83 350 350.

Pour les Nancéiens de moins de 65 ans :

La distribution a lieu cette fois sur rendez-vous, entre le 5 et le 20 mai. Il faut appeler le 0 805 629 500, numéro vert joignable du lundi au samedi de 8h à 18h, y compris les vendredis 1er et 8 mai. Les masques seront à retirer dans 5 centres :

Centre Prouvé, place de la République, à Nancy

Gymnase Martiny, 10 rue Victor, à Nancy

Gymnase Jacquet, rue Sigisbert Adam, à Nancy

Salle des Fêtes de Gentilly, avenue du Rhin, à Nancy

Gymnase du Placieux, rue Kennedy, à Villers-lès-Nancy

Pour le retrait des masques, il faudra se munir du livret de famille et d'une attestation de déplacement dérogatoire avec la mention "achats de première nécessité".

Examen médical gratuit

En plus de la distribution des masques, la municipalité entend mener une action de santé publique pour tous les Nancéiens qui le souhaitent : un examen médical gratuit, quel que soit leur âge. "Nationalement, localement, les médecins, les infirmiers ont beaucoup dit que depuis le début du confinement, les gens ne se soignaient plus", souligne Laurent Hénart. "L'idée est donc d'avoir une action préventive puissante".

L'opération est organisée avec l'Ordre des médecins et l'Ordre des infirmiers. Les personnes de 65 ans et plus seront contactées à partir du 18 mai par leur médecin traitant ou un médecin désigné par l'Ordre. Les moins de 65 ans pourront bénéficier de l'examen médical dans le centre où elles viendront retirer leurs masques. Il suffit de le demander lors de la prise de rendez-vous.