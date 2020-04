Déconfinement : la distribution des masques débutera lundi 11 mai dans la métropole clermontoise

Clermont Auvergne Métropole a commandé 600.000 masques pour l’ensemble des habitants de ces 21 communes afin de leur permettre un retour progressif de leur activité hors domicile dans des conditions de sécurité sanitaire optimale. La Métropole finance 50% du coût des masques, les communes prennent en charge le solde ainsi que la distribution selon leur propre modalité.

Pour la ville de Clermont-Ferrand, ce sont 300.000 masques qui seront distribués sur la base de deux masques en tissu par personne. La mise sous pli et la distribution des masques commenceront à partir du 11 mai. La majorité des masques sera distribuée par le groupe La Poste, avec sa filiale Urby.

Pour les personnes hébergées dans un logement social, elles recevront des masques pour toute la famille dans leur boite aux lettres.

Pour les personnes hébergées dans un logement privé, elles recevront automatiquement deux masques. (A noter que plus de 50% des Clermontois vivent seuls et recevront donc le bon nombre de masques).

Masques chirurgicaux pour les agents

Ceux qui n’ont pas reçu la totalité de deux masques par personne seront invités à venir retirer les masques manquants dans un point retrait à compter du 6 juin. La mise sous pli aura été préalablement assurée par des agents de la Ville, pendant trois jours. Les masques seront accompagnés d’une notice d’utilisation et d’entretien. Ils sont en tissu lavable et conformes aux normes AFNOR.

La Métropole a également passé une commande annexe de masques chirurgicaux auprès de l’entreprise Michelin, via la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). Ils ont vocation à couvrir les besoins de tous les agents métropolitains et agents municipaux des 21 communes à partir du déconfinement. La prise en charge de la commande est là-aussi partagée entre les communes et la Métropole.

Si la Métropole a fait appel à une entreprise nationale pour assurer des commandes et garantir des masques en nombre, des commandes pour de plus petites quantités ont été passées auprès d’entreprises locales dans un souci de soutien à la filière textile locale.