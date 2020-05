Déconfinement : la livraison des masques offerts par le Département de l'Eure étalée jusqu'à fin juin

Le conseil départemental de l'Eure a commandé 800.000 masques en tissu mi-avril. Une première partie de la commande arrive cette semaine et tous les masques devraient être livrés à la fin du mois de juin. Les maires seront chargés de leur distribution. .

Le président du conseil départemental de l'Eure espérait recevoir une partie de la commande de 800.000 masques avant le déconfinement, les premiers arrivent cette semaine et Pascal Lehongre donne un calendrier de livraison dans un courrier adressé aux maires du département.

Les plus petites communes livrées en premier

Pascal Lehongre l'assure "la négociation avec notre fournisseur a été âpre pour obtenir les meilleurs délais". Les 55.000 premiers masques arrivent cette semaine et "ce rythme hebdomadaire sera celui de tout le mois de mai". La collectivité a fait le choix de distribuer les masques en priorité aux plus petites communes et si le fournisseur tient les délais, toutes les communes de moins de 1.000 habitants devraient être livrées d'ici la fin du mois.

"À compter du début du mois de juin, les volumes vont augmenter et ce sont 70.000 masques par semaine qui nous seront livrés" poursuit le président du conseil départemental de l'Eure. "À la fin de la première semaine de juin, les communes comprises entre 1000 et 1500 habitants" devraient avoir été livrées et "la seconde semaine de juin permettra de livrer les communes comprises entre 1.500 à 2.500 habitants" assure Pascal Lehongre. Fin juin, si tout va bien, toutes les communes de l'Eure auront reçu leur stock de masques en tissu, finalement lavables 20 fois au lieu de 30 comme initialement prévu.

Les maires chargés de la distribution

Les maires devront retirer les masques directement à l'Hôtel du Département à Évreux ou dans l'une des 22 agences routières de l'Eure. Le retrait sera sécurisé, les maires devront en effet présenter une pièce d'identité pour obtenir un masque par habitant et signer un récipissé pour garantir le traçage et le bon acheminement de ces masques.