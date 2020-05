Déconfinement : la mairie de Pauillac distribue des masques à tous ses habitants par drive

Pour le deuxième samedi consécutif, la mairie de Pauillac organisait ce 2 mai de 9h à 12h30 un drive automobile et piéton pour remettre gratuitement des masques lavables aux habitants. Dès l'ouverture, la file d'attente était déjà longue. La consigne : une personne par véhicule qui récupère les masques pour tout le foyer. Chacun doit arriver avec une attestation de domicile, une pièce d'identité pour tous les occupants du foyer (ou à défaut une attestation sur l'honneur) ainsi qu'un formulaire à remplir.

Le maire, présent sur place, récupère les papiers. "Deux adultes et un enfant de 4 ans" lance-t-il aux agents municipaux et volontaires qui préparent les masques. Dans sa voiture, Elodie explique qu'elle a repris le chemin du bureau il y a deux semaines "en alternance avec le télétravail" et qu'elle porte au maximum un masque lors de ses sorties. "J'en ai eu par mon entreprise, mais n'en avais pas encore pour mon fils, donc c'était l'occasion", explique-t-elle.

La confection des 5300 masques a pris trois semaines. La mairie a commandé le tissu à un grossiste bordelais au début du confinement et lancé un appel aux bonnes volontés. 50 habitants se sont proposés pour fabriquer les protections. Ces masques lavables ont donc coûté deux euros chacun, pris en charge par la ville. "Certains m'ont dit ce matin que c'était la première fois qu'ils sortaient de chez eux depuis le début du confinement pour venir chercher le masque" avance Florent Fatin, le maire, avant d'ajouter : "Donc je pense que cela va les rassurer. Si eux veulent aller en acheter en pharmacie ou grande surface, le fait d'avoir un masque fourni par la ville pour ensuite, eux, faire leurs propres achats, c'était important."

La mairie livre également les masques au domicile des personnes les plus fragiles et organisera un dernier drive de masques samedi 9 mai. Deux tiers des masques ont déjà été distribués.