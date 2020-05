Déconfinement : la prison de Sarreguemines s'apprête à rétablir les parloirs

La maison d'arrêt de Sarreguemines s'apprête à mettre fin au confinement et à rétablir les parloirs le 12 mai. Mais avec des restrictions. Sa directrice souligne la solidarité qui a lié surveillants et détenus pendant le confinement.

Depuis le 17 mars, les détenus dans les prisons françaises sont confinés mais cela implique la suspension des ateliers de travail, de l'école en prison et aussi des visites des familles. Ces parloirs, très importants pour les détenus, vont pouvoir reprendre à partir du 12 mai, mais il y a aura des restrictions. Tous les détails n'ont pas encore été donnés.

Ce sera une sacrée bouffée d'oxygène - la directrice de la maison d'arrêt

Les familles vont sûrement devoir porter un masque, le nombre de visiteurs sera limité, le temps de parloir peut-être réduit mais la directrice de la maison d'arrêt de Sarreguemines, Nathalie Teixeira sait que ce sera déjà un soulagement pour ses 78 détenus : "Ce sont de nouvelles règles de vie qui vont s'installer, mais en sachant que ce sera une sacrée bouffée d'oxygène pour les détenus de revoir leur famille, donc je pense que ce sera quand même bien pris, même si ce sera limité et contraignant".

La directrice de la maison d'arrêt de Sarreguemines Nathalie Teixeira

Depuis la suspension des parloirs, les détenus bénéficient en contrepartie de la gratuité de la télé, de l'accès aux soins facilité, d'une ligne d'écoute psychologique ou encore de la possibilité de recevoir des messages vocaux des familles mais aussi d'autres mesures comme la possibilité de leur écrire plus souvent ou de leur téléphoner plus facilement (avec notamment un crédit sur leur compte téléphonique).

La population pénale a compris qu'on n'était pas là que pour l'enfermement la répression. La prise en charge, c'est aussi aider, écouter

Sarreguemines est une prison de petite taille où tout le monde s'est finalement serré les coudes, résume Nathalie Teixeira : "Malgré les difficultés, la population pénale a compris qu'on était là pas que pour l'enfermement, la répression. La prise en charge, c'est aussi aider, écouter et on sent bien qu'avec les détenus il y a un lien très fort qui s'est noué parce qu'il y a cette épreuve qui nous unit finalement".

A Sarreguemines, une vingtaine de détenus ont été libérés dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, ce qui a aussi fait baisser le taux d'occupation carcérale de 170 à 105%. Soit pratiquement un seul détenu par cellule.