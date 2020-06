Déconfinement - Landes : des délais plus longs pour passer un examen médical

C'est l'une des conséquences du confinement : l'arrêt de toutes les consultations et les interventions non urgentes. Les médecins généralistes ressentent les effets de ces deux mois d'inactivité, un engorgement pour certains examens raconte le représentant du syndicat MG France dans les Landes.

Les patients ont repris le chemins des cabinets médicaux, mais tous les examens et les suivis qui n'ont pas été faits pendant le confinement sont en train de s'accumuler. "Les délais s'allongent de manière très importante" constate le président du syndicat MG France dans les Landes, le docteur Didier Simon, médecin généraliste à Mont-de-Marsan.

Des délais plus longs pour obtenir un rendez-vous, "que ce soit pour des demandes de radiologie ou de consultations de spécialités d'organes, tant dans le privé, que dans le public" rajoute le docteur Simon. Conséquence des deux mois de confinement, durant lequel le plan blanc a été déclenché et les consultations et actes médicaux non urgents ont été décalés. Maintenant que ces activités reprennent, il y a un engorgement.

Un problème pour le patient et le généraliste

Face à ces délais rallongés, les médecins généralistes sont davantage sollicités par leurs patients. Ces derniers leur demandent de faire pression pour obtenir un rendez-vous plus rapidement. "C'était une récurrence relativement raisonnable avant le confinement, aujourd'hui cela devient une charge de travail très importante, de négociation et surtout de hiérarchisation des besoins, que ce soit pour un scanner, une coloscopie" explique encore Didier Simon.

Ce dernier parle d'une responsabilité médico-légale, "une coloscopie peut être faite dans trois mois, mais des fois il y a des urgences. Si quelqu'un, par exemple, a une douleur abdominale, vous avez besoin d'une échographie et que le patient vous appelle pour vous dire que l'échographie est dans deux mois, ce n'est pas concevable. Si on juge médicalement qu'on doit l'voir dans la semaine, il faut prendre son téléphone et négocier l'échographie. Et aujourd'hui c'est de plus en plus prégnant".

Quelle solution ? Pour le généraliste, il faut "travailler en filière de soins, de manière plus efficace encore. Une meilleure organisation du parcours de soins avec la création de réseaux de soins dans les semaines et les mois qui viennent, plus efficaces que ce que l'on a et plus que le réseau personnel de chaque médecin, qui est si l'on connaît la secrétaire... "