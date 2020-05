"La deuxième vague est très hypothétique", affirme Matthieu Revest, infectiologue au CHU de Rennes. Il prône le lavage des mains et la distanciation sociale qui seront plus efficaces que le seul port du masque, estime le médecin.

Déconfinement : Lavage des mains et distanciation sociale plus que les masques, 2e vague très hypothétique

J-7 avant un début de déconfinement progressif en France. Matthieu Revest, infectiologue au CHU de Rennes, a parcouru le protocole sanitaire édicté par les autorités pour rouvrir les écoles.

On sort un peu le parapluie

"Ça me semble très strict en pratique. Ça se met dans la perspective d'avoir zéro risque de transmission et zéro micro-organisme dans l'environnement... Ce qui n'est pas vraiment possible !"

Une deuxième vague très, très, très, très hypothétique !

"Je ne pense pas que le déconfinement puisse faire émerger une deuxième vague. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de personnes à sortir, en tout cas ce ne sera pas comme avant le confinement. Beaucoup de gens ont des habitudes de télétravail et de limiter les trajets non nécessaires, et beaucoup de bonnes habitudes de mesures barrières."

"Quant à cette deuxième vague, elle est très très très très hypothétique. Les mesures sont prises pour éviter la réémergence d'un nombre de cas importants. Il y aura probablement de nouveaux patients identifiés, mais vite identifiés, vite isolés. Il n'y aura probablement pas d'afflux massif de patients, comme lors de la première vague..."

Faut-il rouvrir ou non les plages ?

"Ça s'intègre dans les mesures de distanciation sociale comme les autres lieux publics. _Il n'y a pas de question spécifique aux plages_. Il n'y a pas plus de danger d'aller sur une plage que dans un parc, mais ça rentre dans les mesures de distanciation sociale pour éviter la concentration dans un même endroit de plusieurs personnes. Les autorités ont pensé que les plages pouvaient être un tel endroit."

Le masque va-t-il devenir la norme ?

_"_Le masque est l'une des armes de lutte, mais ce n'est pas la seule. La chose la plus importante est l'hygiène des mains. Le virus se transmet par les gouttelettes que nous émettons lors que nous parlons et qui retombe sur les surfaces ou sur nos mains."

L'hygiène des mains et la distanciation sociale, plus importants

"L'hygiène des mains est particulièrement importante, plus importante que le masque. Et la distanciation sociale, être à plus d'un mètre des gens est particulièrement importante. Quand on ne peut pas appliquer la distanciation sociale, on peut mettre un masque... Mais il ne faut pas le toucher tout le temps, il faut le changer régulièrement, et le laver. Mais les choses les plus importantes sont l'hygiène des mains et la distanciation sociale."