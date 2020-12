Déconfinement le 15 décembre : "si on se contente de relâcher, les choses ne peuvent que s'aggraver"

Pourra-t-on vraiment passer les fêtes de fin d'année en famille, à plusieurs ? Dans quelles conditions ? Ces questions restent ouvertes alors que l'objectif de descendre à 5.000 cas quotidiens de Covid 19 pour le 15 décembre semble très difficile à atteindre. Pour en parler, le professeur Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy était l'invité de France Bleu Lorraine ce 8 décembre.

Le professeur Christian Rabaud, président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy Copier

"Les nouvelles ne sont pas excellentes"

Le médecin confirme ce que l'on pressent depuis plusieurs jours : il sera difficile voire impossible d'atteindre les 5.000 cas par jour le 15 décembre, condition fixée par Emmanuel Macron pour déconfiner :

"En une semaine, ça paraît beaucoup trop court. La vitesse à laquelle le nombre de nouveaux cas diminue stagne. Le nombre de 11.000 ou 12.000 cas semble plutôt une valeur qui se répète qu'une valeur qui baisse [...] Les nouvelles ne sont pas excellentes."

Les hôpitaux sont toujours sous pression, explique Christian Rabaud avec un risque réel de reprise de l'épidémie : "comme on part de très haut, on va très vite être dans le mur."

"Permissif sur certaines choses, moins sur d'autres"

Même si Christian Rabaud rappelle que les décisions et les choix seront pris par le politique, le conseil de défense et Emmanuel Macron, déconfiner purement et simplement comme c'était prévu avec un couvre-feu ne lui paraît pas suffisant :

"Si on se contente de relâcher par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui, on sait que les choses ne peuvent que s'aggraver. Ca ne paraît pas être une option logique et possible, sauf à se prévoir un mois de janvier épouvantable. Il faut peut-être être permissif sur certaines choses et moins sur d'autres."

On en saura davantage ce jeudi 10 décembre à l'occasion de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex qui doit annoncer les modalités de fin du confinement.