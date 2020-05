Déconfinement : 32 départements en rouge, 166 décès dans les dernières 24h

La Direction générale de la Santé a présenté ce samedi soir la nouvelle carte de déconfinement et le bilan de l'épidémie de Coronavirus en France. Le Covid-19 a fait 24.760 morts dans les hôpitaux et Ehpads depuis le 1er mars. C'est 166 morts de plus en 24 heures.