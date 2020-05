Déconfinement : 32 départements en rouge, 135 décès dans les dernières 24h

La Direction générale de la Santé a présenté la nouvelle carte de déconfinement et le bilan de l'épidémie de Coronavirus en France ce dimanche soir. Le Covid-19 a fait 24.895 morts depuis le 1er mars, dont 135 nouveaux décès dans les dernières 24 heures.

L'épidémie de Coronavirus a fait 24.895 morts en France depuis le 1er mars, dont 15.583 dans les hôpitaux et 9.312 dans les Ehpad et maisons de retraite, rapporte la Direction générale de la Santé (DGS) ce dimanche soir. C'est 135 morts de plus en 24 heures.

Quelque 25.815 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 3.819 patients en service de réanimation. Le nombre total de malades en réanimation diminue très légèrement ce dimanche avec huit patients de moins.

Carte de déconfinement

La DGS a également présenté la nouvelle carte de déconfinement, qui sépare les départements français en trois catégories (rouge, orange et vert) en fonction de la circulation de l'épidémie et de la tension hospitalière dans le territoire.

Il y a très peu de changement par rapport à la carte d'hier. Les 32 département classés en "rouge" gardent la même classification. La Loire-Atlantique, la Mayenne et le Gers passent de l'orange au vert.