Déconfinement : " Le Centre Val de Loire devrait passer en vert d'ici quelques jours" selon l'ARS

Pour établir la première carte provisoire du déconfinement, les autorités sanitaires ont pris en compte deux critères : la circulation active du virus avec le nombre de nouveaux cas dans la population et les tensions sur les capacités hospitalières. "C'est sur ce 2ème point qu'on est encore en difficulté" reconnait Laurent Habert, le directeur Général de l'Agence Régionale de Santé. " Au dernier décompte de jeudi, on avait encore 120 patients Covid-19 en réanimation dans la région alors qu'en temps ordinaire, on compte 170 lits de réanimation. On est donc au- delà des 60% de nos capacités."

Laurent Habert le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) Centre Val de Loire © Radio France - Anne Oger

Malgré ces tensions dans les hôpitaux, le directeur de l'ARS est plutôt confiant pour la suite : " Si on se projette sur les prochains jours, la situation devrait s'améliorer avec à priori moins d'hospitalisations et moins de patients en réanimation." Pour lui, les 6 départements de la région devraient donc repasser au vert d'ici quelques jours. "Ce qui est important, c'est la carte qui sera arrêtée le 7 mai au soir" précise bien Laurent Habert. Ce jour-là, les départements classés en vert seront considérés comme prêts pour le déconfinement à partir du 11 mai. Dans les départements en rouge, les règles seront plus stricts. Par exemple, les collèges ainsi que parcs et jardins ne pourront pas rouvrir.

Le Cher est bien lui aussi classé en orange

Dans la carte du déconfinement publiée jeudi soir, le département du Cher a été classé en rouge. " Quand on a découvert cette carte avec le Cher en rouge, on a été surpris nous aussi" reconnait Laurent Habert. " Cela ne correspond pas à la situation épidémique du Cher. On a donc pris contact avec Santé Publique France qui collecte les données et avec l'hôpital de Bourges. Ce sont en fait des données erronées qui ont été transmises". Dès hier soir, la Préfecture du Cher avait joint France Bleu Berry pour rectifier l'information. Le Cher est donc en orange comme les autres départements du Centre Val de Loire.

Les départements du Lot et de la Haute Corse ont eux aussi été classés, par erreur, en rouge. Ces "erreurs", reconnues par les ARS , devraient être modifiées dès ce vendredi soir sur la nouvelle carte du déconfinement présentée par Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.