Déconfinement : le CHU de Bordeaux "s'organise pour répondre à un éventuel nouveau pic" du coronavirus

France Bleu Gironde : il y a une semaine, on retrouvait une vie « un peu plus normale » avec le début du déconfinement. Est-ce que vous diriez le CHU a lui aussi retrouvé une activité « un peu plus normale » ?

Yann Bubien : On a repris nos activités plus classiques. C’est vrai que depuis deux-trois mois nous nous consacrions au coronavirus, même si évidemment nous nous occupions toujours des services d’urgence, de la cancérologie. Mais tout ce qui était moins urgent ou semi-urgent avait été déprogrammé pendant cette période. Depuis deux-trois semaines, nous avons commencé à reprendre les activités chirurgicales, médicales. On repasse progressivement à une phase plus « normale », chacun de nos services reprend les opérations, reprend les consultations. Et c’est nécessaire parce que la population a besoin de soins autres. Même si le CHU de Bordeaux a reçu beaucoup de patients, à peu près 550 patients Covid positifs. Ce lundi matin, on a encore 79 patients hospitalisés pour Covid, dont 22 en réanimation, donc l’histoire n’est pas terminée et surtout il faut s’organiser pour la suite car on le sait, il y a des risques de pic, il y a des risques de deuxième vague.

Ce risque de deuxième vague, vous le craignez aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine ?

Il faut prévoir et anticiper l’avenir, c’est ce qu’on fait avec toutes les équipes médicales, paramédicales, logistiques, aujourd’hui on s’organise pour répondre en cas de nouveau pic durant la période estivale et à la rentrée. On est passé d’une phase de crise à une phase chronique et personne ne sait ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent. On l’a vu récemment, il y a eu encore des clusters, ces zones épidémiques qui apparaissent à l’occasion de rencontres familiales ou amicales. Il faut essayer de les éviter mais il faut surtout anticiper. On a prévu au CHU de Bordeaux à tout moment, en fonction d’une augmentation de l’épidémie, d’abord de l’anticiper avec les médecins libéraux et ensuite de pouvoir ouvrir des lits de réanimation puisque c’est là le cœur du sujet.

Autre activité liée au Covid-19 au CHU de Bordeaux, la mise en place de drives de dépistage. Comment est-ce qu’ils fonctionnent aujourd’hui ?

Ce sont des centres de dépistage dans trois endroits stratégiques, un drive piéton à l’hôpital Saint-André et deux drives automobiles à l’hôpital Pellegrin et à l’hôpital Haut-Lévêque, à Pessac. Ça fonctionne très bien depuis dix jours. Entre 100 et 150 personnes se présentent dans nos drives chaque jour, c’est en augmentation. Elles sont orientées par leur médecin généraliste ou bien par un médecin hospitalier qui les envoient avec une ordonnance pour se faire dépister. L’idée c’est d’être rapide, d’être pragmatique, au cœur de la ville et en périphérie. Les drives c’est donc une centaine de passages par jour, mais on fait beaucoup plus de dépistages par jour évidemment, on a un service de virologie qui est à la pointe en la matière et on a installé une plateforme haut-débit à l’hôpital Saint-André de manière à pouvoir faire 3 000 dépistages par jour et ce sera vraiment nécessaire s’il y a à l'avenir des phases plus épidémiques.