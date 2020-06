Déconfinement : le CHU de Montpellier ouvre un drive de dépistage du covid 19

Ce drive sera mis en place à partir du jeudi 4 juin. Il permettra de réaliser des tests PCR, un prélèvement dans le nez avec un écouvillon. Vous pourrez vous y rendre uniquement sur prescription médicale et après avoir pris un rendez-vous.

Les tests virologiques de dépistage s’adressent désormais à toutes les personnes symptomatiques et à leurs "cas contacts". En France, de plus en plus de "drives" permettent d’effectuer les prélèvements sans descendre de son véhicule, pour limiter les risques de transmission du coronavirus. A partir du jeudi 4 juin 2020, le CHU de Montpellier va mettre en place un drive de dépistage du COVID19.

Quel type de test sera réalisé ?

Il s’agit d’un dépistage RT-PCR, un dépistage naso-pharyngé. Cette technique permet de réaliser une PCR (réaction en chaîne par polymérase) à partir d'un échantillon d'ARN. Chaque test nécessite donc un prélèvement naso-pharyngé par écouvillonnage. L'écouvillon (une sorte de long coton-tige) est ensuite placé dans un tube à essai contenant une solution liquide puis dans deux poches plastiques avant d’être analysé.

Comment prendre rendez-vous ?

Appelez le call center au 04 67 33 05 51 joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h . Le rdv sera programmé seulement si vous avez une prescription médicale. Afin de faciliter la prise de rdv, merci de préparer les informations nécessaires : Date de naissance, Code Postale / Ville, N° de téléphone portable, Adresse mail : nécessaire pour recevoir les codes de connexion pour accéder à vos résultats, N° RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé) de votre médecin qui figure sur votre ordonnance et qui compte 11 chiffres : nécessaire pour qu’il reçoive également vos résultats.

Comment sont transmis les résultats ?

Le médecin prescripteur sera averti des résultats par mail dans les 24h. En cas de résultat positif, le médecin prescripteur prend contact avec le patient pour lui donner la marche à suivre. Par ailleurs, le patient recevra un lien par mail ou téléphone afin de récupérer ses résultats.