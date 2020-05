Déconfinement : le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud déplore le relâchement des Français

"J-2 avant le déconfinement, mais J-0 avant le relâchement", a écrit samedi Thierry Gamond-Rius sur sa page Facebook. Le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud, qui regroupe les hôpitaux de Lorient, Quimperlé, Port-Louis/Riantec et Le Faouët, s'est agacé de voir de trop nombreuses personnes dans les rues en ce dernier week-end de confinement et, qui plus est, sans masque.

"Ce sont sans doute les mêmes qui ensuite nous expliqueront que le gouvernement a mal géré la situation. Et peut-être qui applaudissent à 20H", se désespère-t-il, craignant une seconde vague dans trois semaines si la population ne reste pas vigilante. "Les amis auxquels je tiens, la famille, s'il-vous-plaît : redoublez de prudence. Cette période est plus dangereuse, les réanimations sont encore pleines et équipes épuisées", conclut-il dans son message.