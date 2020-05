Ce mardi, des masques en tissu vont être distribués aux habitants de Pertuis au nord d'Aix-en-Provence. Mais le maire de la commune a révélé que ces masques lavables n'étaient selon lui pas "conformes aux normes". "On s'est fait rouler, affirme Roger Pellenc dans une vidéo diffusée sur le site internet de la municipalité. _Il n'y a qu'une seule couche de tissu et en plus on n'a pas reçu les certificats de conformit_é".

Le maire explique qu'il a été mis devant le fait accompli et qu'il a décidé de maintenir la distribution. Mais chaque habitant recevra quatre masques au lieu de deux afin de pouvoir en superposer deux à la fois.

Le port du masque exigé par les commerçants

Outre cette livraison, la municipalité a commandé 15 000 masques chirurgicaux au conseil régional et 25 000 masques en tissu. "On va essayer d'avoir les garanties, dit le maire de Pertuis. Mais en ces temps de pénurie, tout le monde fabrique des masques. Il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça".

Le maire de Pertuis a pris un arrêté qui autorise les commerçants à imposer le port d'un masque de protection aux clients.