Déconfinement : le masque n'est plus obligatoire partout dans l'Hérault

Pour accompagner l'assouplissement des mesures de restrictions liées au Covid 19 et compte tenu d’une situation sanitaire qui s’améliore dans le département, le préfet de l’Hérault indique que le port du masque devient facultatif dans les parties non urbanisées des communes, à partir du19 mai.

Masque factultatif à partir du 19 mai à deux conditions dans les zones non urbanisées : faible densité humaine et respect de la distanciation sociale.

C'est une sacrée avancée sur le chemin du déconfinement. Le préfet de l'Hérault vient de prendre un arrêté qui rend facultatif le port du masque, à partir du mercredi 19 mai, "dans les parties non urbanisées des communes". Seulement si les deux conditions suivantes sont réunies : faible densité humaine et respect de la distanciation sociale.

Cet arrêté a été pris pour accompagner le "plan progressif de levées des mesures de restriction, et compte tenu d’une situation sanitaire qui s’améliore dans le département" selon le communiqué de la préfecture. Il est rappelé que pour toutes les Héraultais de 11 ans et plus, le port du masque reste obligatoire dans les espaces urbanisés et au sein de tous les établissements recevant du public.