Déconfinement : le pays de Montbéliard trouve 150 000 masques grâce à de nouveaux fournisseurs

Il fallait trouver une alternative pour que les communes du pays de Montbéliard patientent le moins longtemps possible. Après le retard d’une première grosse livraison de 140 000 masques en tissu qui devaient arriver avant le 11 mai et que PMA attend toujours, l’agglomération a réussi à s’en procurer dans l’urgence auprès de deux nouveaux fournisseurs. 50 000 premiers masques en tissu sont arrivés en camion dans la nuit de dimanche à lundi. Leur distribution a commencé ce lundi au siège de PMA à Montbéliard ou les mairies doivent se déplacer avant de les distribuer à leurs habitants.

40 % des commandes assurées d’ici mercredi

Ce lundi matin, les 10 000 premiers masques ont été donnés aux communes selon un planning bien établi (voir plus bas). « Grâce à ces deux livraisons, nous pourrons assurer une distribution permettant de couvrir 40 % de vos commandes et de pouvoir ainsi doter les habitants les plus exposés », explique Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération qui s’était montré très agacé après avoir appris que la première commande n’arriverait pas dans les délais.

100 000 masques supplémentaires dans un deuxième camion ?

Le président de PMA attend également l’arrivée d’un autre camion ce lundi dans la journée qui devrait acheminer 100 000 masques supplémentaires. Total : 150 000 masques pour l'agglomération. Ce qui permettrait de satisfaire toutes les demandes des habitants du pays de Montbéliard dans les prochains jours. Mais au siège de PMA, on a appris à rester très prudent après le couac de la première commande. A cause d'un imbroglio dans les livraisons et d'un problème de fabrication en Tunisie, le premier jet de 140 000 masques en tissu commandés par la région et un magasin de sports de Montbéliard n'avait pas pu être honoré pour le 11 mai. Après cette déception, Charles Demouge a appris à se comporter comme Saint Thomas : il ne croit que ce qu’il voit.

Distribution au siège de PMA ce lundi 11 mai de 10h à 12h et de 15h à 17h pour les communes suivantes :

ECHENANS, SOLEMONT, SAINT-JULIEN-LES-MONTBELIARD, FEULE, REMONDANS-VAIVRE, ISSANS, ALLONDANS, ECURCEY, BEUTAL, GOUX-LES-DAMBELIN, SEMONDANS, RAYNANS, GLAY, VILLARS-SOUS-ECOT, VILLARS-SOUS-DAMPJOUX, MESLIERES, NOIREFONTAINE, VILLARS-LES-BLAMONT, PRESENTEVILLERS, DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS, PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT, BERCHE, BROGNARD, DAMBELIN, ECOT, AUTECHAUX-ROIDE, DUNG, LONGEVELLE-SUR-DOUBS, ALLENJOIE, DAMBENOIS ET LOUGRES.



Distribution au siège de PMA ce mercredi 13 mai de 10h à 12h et de 15h à 17h pour les communes suivantes :

BADEVEL, SAINT-MAURICE-COLOMBIER, ARBOUANS, ABBEVILLERS, TAILLECOURT, COURCELLES-LES-MONTBELIARD, COLOMBIER-FONTAINE, DASLE, MONTENOIS, SAINTE-SUZANNE, DAMPIERRE-LES-BOIS, NOMMAY, BART, FESCHES-LE-CHATEL, VIEUX-CHARMONT, EXINCOURT, BAVANS, ETUPES, PONT-DE-ROIDE, MANDEURE, GRAND-CHARMONT, BETHONCOURT, SELONCOURT, VALENTIGNEY, AUDINCOURT ET MONTBELIARD.