DIRECT - Coronavirus : premier week-end déconfiné en vue, la SNCF ouvre ses réservations pour cet été

L'épidémie de coronavirus a tué au moins 27.425 personnes en France depuis le 1er mars a indiqué jeudi la Direction générale de la santé. Plus de 4 millions de foyers français particulièrement affectés par la crise économique doivent toucher ce vendredi une aide exceptionnelle.

27.425 personnes sont mortes du Covid-19 en France, selon un nouveau bilan présenté jeudi soir par la Direction générale de la santé. Le quatrième jour de déconfinement a été marqué par l'annonce d'un plan d'aide gouvernemental au secteur touristique de 18 milliards d'euros. "Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août", si la limite des 100 kilomètres est levée, a précisé Matignon à France Télévisions. Ce vendredi, une aide exceptionnelle doit être versée à plus de 4 millions de foyers français particulièrement affectés par les conséquences économiques et sociales du confinement.

➞ Cliquez ici pour actualiser cette page

L'essentiel

Le direct

8h58 : En 2006, l'autrice de polars Fred Vargas, également chercheuse au CNRS et spécialiste des épidémies, avait tenu un discours que certains internautes jugent prémonitoire, sur une gestion de crise épidémique par l'État. Elle appellait les populations à se protéger eux-même sans attendre l'État, qui "ne pourra pas alimenter en masques".

8h53 : le chanteur Jean-Jacques Goldman a, une nouvelle fois, écrit à des habitants pour les remercier de leur soutien aux soignants. Les habitants de Luitré-Dompierre, en Ille-et-Vilaine, ont réalisé une vidéo début avril, avec la chanson "Ils sauvent des vies", créée par Jean-Jacques Goldman au début du confinement. En réponse, le chanteur leur a adressé un petit mot sur une carte.

8h49 : l'épidémie a eu raison de l'Eurovision, qui n'aura pas lieu cette année. A la place, ce samedi 16 mai, une émission de deux heures présentée par Stéphane Bern. Dans "Shine a light" l'animateur mettra à l'honneur les artistes en duplex depuis leurs lieux de résidence. On vous a sélectionné quelques pépites ici.

8h43 : Une mère d'élève et conseillère municipale de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dépose un recours en urgence auprès du tribunal administratif, contre la fermeture des écoles maternelles de sa ville jusqu'en septembre. Elle dénonce une décision de la mairie aggravant "les inégalités scolaires et sociales".

8h41 : les tournées d'été des équipes nationales de rugby prévues cet été sont reportées, en raison des restrictions mises en place dans de nombreux pays pour lutter contre la pandémie, annonce World rugby.

8h35 : Après plusieurs semaines de fermeture, les grandes enseignes cassent les prix pour faire revenir les clients : -30%, -50% voire moins 70 % sur les vêtements, l'électroménager ou même les voitures. Des pratiques qui inquiètent les petits commerçants, et qui sont jugées désastreuses par la Confédération des commerçants de France.

8h30 : pour ce premier week-end déconfiné, vous serez nombreux à aller voir des proches, à moins de 100 km de chez vous. Mais comment se saluer sans faire la bise ni se serrer la main ? On vous donne quelques idées dans cet article.

8h28 : c'est l'un des effets du confinement : en avril, le nombre de personnes tuées sur les routes a chuté de 55,8%, selon les chiffres de la Sécurité routière.

8h20 : le virus a fait fait plus de 300.000 morts dans le monde, et contaminé 4.403.714 personnes sur la planète, selon un nouveau bilan.

8h : on vous le disait tout à l'heure, les Français pourront partir en vacances cet été, si la limite des 100 km est levée. Dans cette optique, la SNCF ouvre ses réservations ce vendredi pour cet été. Les détails dans cet article.

7h44 : Sanofi ne privilégiera aucun pays quant à la fourniture d'un éventuel vaccin contre le nouveau coronavirus, a déclaré jeudi le président du conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique, après la polémique déclenchée en France par des propos attribués au directeur général du groupe. La polémique récapitulée ici.

7h32 : Une aide exceptionnelle est distribuée vendredi 15 mai aux ménages les plus touchés économiquement par la crise du coronavirus en France. Elle est versée automatiquement par les caisses d'allocations familiales. Plus de 4 millions de foyers sont concernés.

7h20 : Le gouvernement a présenté jeudi son plan d'aide au tourisme, très durement frappé par la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus. Les Français pourront partir en vacances en France cet été a promis le Premier ministre, et les cafés et restaurants pourraient rouvrir le 2 juin en zone verte. Le point sur les annonces du gouvernement.

7h07 : Les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, jeudi 14 mai 2020.

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et la carte du déconfinement, jeudi 14 mai 2020 © Visactu

7h06 : Le dernier bilan officiel communiqué jeudi soir par la Direction générale de la Santé.

27.425 décès depuis le 1er mars (+351 en 24 heures)

2.299 patients en réanimation (-129 en 24 heures)

20.463 personnes hospitalisées (- 608 en 24 heures)

141.356 cas confirmés (+622 en 24 heures)

Quatre régions (Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des cas hospitalisés.

7h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble et en temps réel l'actualité liée au coronavirus et au déconfinement ce vendredi.