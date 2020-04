Déconfinement : les Bouches du Rhône devraient être en rouge

Ce mercredi, le gouvernement a présenté aux collectivités le plan de déconfinement. Selon lui, quatre des cinq départements de la région Paca devraient être en vert. Les Bouches du Rhône sont en rouge. "La barre est encore trop haute" a dit Renaud Muselier sur France Info.

Une perspective confirmée selon le journal la Provence par l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui affirme qu'il y a "peu de chances que les Bouches du Rhône basculent en vert d'ici le 11 mai".

La couleur pourra changer chaque soir

Selon l'ARS, les Alpes-Maritimes et le Var sont en orange et devraient être classés en vert au début du déconfinement. Le Vaucluse, lui, est d'ores et déjà en vert alors que les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes le sont quasiment.

En fonction de ces couleurs, le déconfinement sera différent. Ce jeudi soir, le directeur général de la Santé présentera la carte de France avec la situation de chaque département. La couleur sera réactualisée chaque soir en fonction des capacités en réanimation, en tests et selon le taux de nouveaux cas.