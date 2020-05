Déconfinement : comment les brigades sanitaires traquent les potentiels malades en Alsace

Tout faire pour éviter une nouvelle vague de contamination : c'est le mot d'ordre et l'objectif des brigades sanitaires qui seront opérationnelles dès le lundi 11 mai. Il y a une brigade dans chaque département. En tout, 80 personnes sont mobilisées dans le Haut-Rhin et 120 dans le Bas-Rhin. Il s'agit de personnels administratifs mais aussi issus du monde médical et paramédical.

à lire aussi Coronavirus : comment vont enquêter les brigades de la CPAM ?

200 personnes mobilisées en Alsace

Leur mission est de remonter les éventuelles chaînes de contamination. Concrètement, si une personne a des symptômes type toux ou fièvre, elle devra se rendre sans tarder chez son médecin traitant. Ce dernier pourra lui prescrire un test de dépistage. Le patient devra le jour même se rendre dans un laboratoire. Les résultats devraient arriver dès le lendemain. Si le patient est effectivement positif, le médecin prévient la CPAM et c'est seulement à ce moment là que la brigade sanitaire intervient.

Pour retrouver toutes les personnes ayant en contact avec un malade

Cette brigade va appeler le malade pour qu'il fasse la liste des personnes avec qui il a été en contact 48 heures avant le début des symptômes. Pour être considéré comme une personne "contact", il faut remplir trois critères : avoir été avec le malade pendant plus de 15 minutes, à moins d'un mètre de distance et sans masque. Une fois la liste établie, la brigade appelle ces personnes "contact", qui devront à leur tour passer un test. Si le test est positif, la personne sera isolée à la maison ou dans une structure prévue si nécessaire.

La brigade sera opérationnelle 7 jours sur 7 de 8h à 19h. "Pour l'instant nous avons une équipe de 80 personnes dans le Haut-Rhin, nous partons de l'hypothèse basse où le virus ne circule pas activement", explique Christophe Lagadec directeur de la CPAM 68 "si nécessaire, nous pourrons mobiliser jusqu'à 120 personnes".