Déconfinement : les collectes du don du sang en Normandie moins importantes que pendant le confinement

Où sont passés les donneurs de sang ? Plutôt au rendez-vous pendant le confinement lié au coronavirus, ils sont moins nombreux aujourd'hui. "Peut-être qu'ils avaient un peu plus de temps pour venir sur nos collectes, avance le docteur Nathalie Callé, responsable des prélèvements dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Dans le même temps, les besoins des hôpitaux avaient diminués puisque certaines interventions chirurgicales avaient été reportées."

Le nombre de collecte, lui aussi, avait diminué puisque l'établissement français du sang ne pouvait plus en organiser dans les structures d'enseignement et les entreprises. Et cela représente 30% du total des collectes dans la région. Une impossibilité qui demeure et qui complique la mission de l'EFS Normandie d'autant plus que l'activité professionnelle reprend. "Depuis le déconfinement, c'est beaucoup plus compliqué, insiste la médecin. Les donneurs sont mobilisés ailleurs."

Des collectes de sang dans les communes, sur rendez-vous

Les produits sanguins ont une durée de vie limitée (42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes). Les besoins en sang sont donc réguliers. "En Normandie, nous distribuons 500 à 550 poches tous les jours, toute l'année" précise le docteur Callé. Alors l'EFS Normandie continue d'aller à la rencontre des donneurs. "On continue de collecter dans les communes. Ces collectes se font exclusivement sur rendez-vous afin de garantir la sécurité du donneur et permettre la distanciation sociale. Elles ne doivent pas être un lieu de rassemblement mais de passage."

Il faut donc s'inscrire en amont sur le site internet de l'établissement français du sang (mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr). Il est aussi possible de se déplacer sans rendez-vous à la maison du don de l'EFS à Caen ou appeler le 02 31 53 53 53.