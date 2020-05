Déconfinement : les communes de littoral picard attendent la réouverture de leurs plages

Les maires de la côte picarde sont bien décidés à obtenir la réouverture de leurs plages après le déconfinement. Ils veulent pouvoir rouvrir leurs espaces littoraux comme dans de nombreuses communes de l’ouest ou du sud de la France. En Picardie, Mers-les-Bains, St-Valery-sur-Somme ou encore Fort-Mahon-Plage : la réponse de la préfecture pourrait tomber d’ici la fin de la semaine. Alain Baillet, le maire de Fort-Mahon-Plage était l’invité de France Bleu Picardie pour expliquer son plan pour organiser le retour à la plage.

Pourquoi pensez-vous qu’il est important de rouvrir les plages ?

"Les plages sont fermées depuis plus de deux mois. Il nous semblait intéressant de pouvoir faire une pré-ouverture pour y faire un genre de test avant la saison estivale. Cela nous permettrait de savoir dans quelles conditions nous pourrions rouvrir la plage pour redonner un peu d’air et d’espoir à tous ceux qui sont longtemps restés confinés chez eux. Certains de nos habitants avaient la chance de pouvoir voir la plage de loin, mais de pouvoir y retourner fera du bien à beaucoup de monde."

Quelles mesures comptez-vous mettre en place si vous obtenez une autorisation d’ouverture ?

"Nous voulons mettre ne place une plage « dynamique » : seule la promenade sera autorisée : il ne sera pas question de s’arrêter pour bronzer, pour se baigner, pour pique-niquer ou pour faire des sports collectifs. Cette ouverture de plage se ferait avec des horaires précis : de 9h à 18h, par exemple, et seulement pendant la semaine : pour l’instant, nous ne voulons pas ouvrir le week-end pour éviter une surpopulation. Nous allons mettre en place un pont d’entrée et un point de sortie de la plage pour que les gens ne se croisent pas. Le port du masque ne sera pas obligatoire, mais recommandé."

Les bars, restaurant et campings de Fort-Mahon-Plage ne sont toujours pas rouverts. Etes-vous inquiet pour la saison estivale ?

"Oui, forcément ; nous ne savons toujours pas quand ces commerces vont pouvoir rouvrir. Ce sont des établissements qui sont fermés depuis le mois de mars et qui avaient déjà eu un hiver très compliqué à cause de la météo. Les mois d’avril ; mai et juin représentent traditionnellement 45% de leur chiffre d’affaire annuel. La suite d’annonce très compliquée pour eux. Nous croisons les doigts pour que les choses s’arrangent rapidement. C’est pour cette raison qu’il faut bien respecter les mesures barrières et les conditions établies si la plage peut rouvrir pour qu’on aille vers une réouverture plus large de la plage et qu’on puisse en profiter en juillet et en aout. Si on devait passer par un reconfinement, ce serait catastrophique pour la clientèle et pour le commerce local."

Alain Baillet, le maire de Fort-Mahon-Plage, a déposé une demande pour pouvoir rouvrir son espace littoral Copier