Déconfinement : les communes du pays de Montbéliard attendent toujours leurs masques.

A cause d'un imbroglio dans les livraisons et d'un problème de fabrication en Tunisie, les communes du Pays de Montbéliard n'ont toujours pas reçu les masques promis par Pays de Montbéliard Agglomération. Une grande partie avait été commandée par la région Bourgogne Franche-Comté.

Le Pays de Montbéliard entame la phase de déconfinement sans masque. L'agglomération de PMA en avait demandé 190 000 pour les distribuer dans la quasi-totalité de ses 72 communes intéressées. Une première livraison de 140 000 masques en tissu lavable devait arriver avant le 11 mai. Ils avaient été commandées par la région Bourgogne Franche-Comté et auprès d'un magasin de sport de Montbéliard mais les habitants attendent toujours.

La population est très remontée - Charles Demouge, président de PMA

Les communes comptaient sur l'agglomération pour répondre aux demandes de la population. Résultat, le néant. Ces commandes n'ont pas été honoré et les services de Pays de Montbéliard Agglomération n'ont toujours rien reçu. Cette fois, il ne s'agit pas d'une réquisition au profit d'une autre région mais d'un retard dans la fabrication. " Les maires étaient parés. Ils avaient dit à leurs populations qu'on allait leur fournir au moins un masque par habitant d'ici le 11 mai. On apprend qu'on ne les aura pas. Evidemment, la population est très remontée", explique Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération. Des communes comme Valentigney et Audincourt avait chacune commandé 10 000 masques.

Des masques fabriqués en Tunisie et au Portugal

Sur sa page facebook, le président de PMA fait part de sa déception et explique la situation aux habitants de l'agglomération. " 80 000 masques étaient promis pour le 9 mai, 60 000 pour le 11 mai et 50 000 pour fin mai. Dans un marché en forte tension compte-tenu de la préparation généralisée du déconfinement, les deux commandes prévues pour la fin du confinement n’ont pas été livrées. Je suis vraiment désolé de cette situation mais dès réception, ils seront mis à disposition des mairies", écrit Charles Demouge.

Le président de l'agglomération a depuis obtenu quelques explications. " Pour la commande de la région, la présidente nous dit que ces masques venaient de Tunisie et qu'il y a eu un problème dans la fabrication. Ils vont arriver au compte-goutte. Ca passe par une entreprise de Montluçon qui les fait fabriquer en Tunisie. Pour le magasin de Montbéliard, ses masques venaient à priori du Portugal mais il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'honore pas la commande. Il n'a pas d'excuse", explique Charles Demouge.

RKF à la rescousse ?

Ces masques ne devraient pas arriver avant la semaine prochaine, pas avant le 18 mai. En attendant, PMA a pris contact avec des entreprises locales pour en trouver rapidement. Charles Demouge espère en récupérer entre 10 000 et 20 000 pour le milieu de semaine. La société RKF de Belfort, qui fabrique déjà des masques en tissu pour les habitants du Territoire de Belfort, a notamment été approché.