Déconfinement : les Hauts-de-France passent du rouge à l'orange

Les Hauts-de-France ont changé de couleur. Tous les jours, depuis jeudi 30 avril, le ministère de la santé publie une carte de France, qui permettra de graduer le déconfinement en fonction de la situation sanitaire départementale.

Depuis le début, les Hauts-de-France sont en rouge, c’est-à-dire l’indicateur le plus mauvais. Ça a changé mardi soir, nous sommes désormais en orange.

Les couleurs sont établies suivant deux critères :

la circulation active du virus, c’est-à-dire le taux de passage aux urgences pour une suspicion de Covid-19 .Les indicateurs sont au vert dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, c’est-à-dire moins de 6%. Orange dans l’Aisne et l’Oise, entre 6 et 10%.

la tension dans les services hospitaliers, c'est à dire le taux d'occupation des lits dans les services de réanimation. C'est orange dans les cinq départements de la région, entre 60 et 80%.

Objectif vert

Pour que le déconfinement soit le plus large possible lundi 11 mai, il faut passer au vert d’ici à jeudi 7 mai. Cela voudra dire que les parcs et jardins pourront rouvrir lundi, et les collèges le lundi suivant.