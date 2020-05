Déconfinement : les infos pratiques à connaître

Transports, écoles, masques... France Bleu récapitule toutes les infos indispensables à connaître alors que débute le déconfinement.

► Toutes les dernières infos à retrouver dans notre dossier spécial.

► La carte des régions qui détermine les conditions du déconfinement dans les départements "vert" et "rouge".

Ce qui est ouvert/fermé à partir du 11 mai

De nombreuses structures vont être autorisées à reprendre leur activité, mais des restrictions vont persister.

Ce qui est ouvert

Ecoles et crèches

Commerces (marchés, fleuristes, coiffeurs, librairies, magasins de vêtements, instituts de beauté, etc.)

Médiathèques, bibliothèques et petits musées

Cimetières

Parcs et jardins, sauf dans les départements "rouges"

Les plages sur demande

Forêts

Ce qui est fermé

Collèges (fermés jusqu'au 18 mai dans les départements verts, plus longtemps dans les départements en rouge) et lycées

Bars, cafés et restaurants

Equipements sportifs

Cinémas, grands musées et salles de spectacle

► Consulter la liste de ce qui est ouvert/fermé à partir du 11 mai

► Lavage de mains, port du masque, récréations : le protocole sanitaire détaillé du retour à l'école

Ce qui est autorisé/interdit à partir du 11 mai

Le déconfinement très progressif implique une modification des règles qui régissent la vie quotidienne en pleine épidémie de coronavirus.

Ce qui est autorisé

Rassemblements de dix personnes maximum

Les déplacements dans une limite de 100 km autour de son domicile. Passée cette limite et seulement si vous changez de département, vous devez présenter une attestation justifiant une nécessité impérieuse de déplacement (familiale ou professionnelle)

La pratique du sport individuel, çà condition de respecter la distanciation sociale

Ce qui est interdit

Rassemblements de plus de dix personnes

Mariages et cérémonies à l'exception des cérémonies funéraires rassemblant vingt personnes maximum

L'accès aux gymnases, piscines, et "lieux fermés" comme les salles, pour tous les sports individuels

► Le détail de ce qui est autorisé/interdit à partir du 11 mai

Ce qu'il faut faire en cas de symptômes ou de maladie

L'épidémie de coronavirus n'a pas disparu. Le gouvernement a défini un parcours de soin pour les personnes testées positives au Covid-19 et les cas contact.

Pour ceux qui présentent des symptômes du coronavirus

En cas de fièvre, toux, gêne respiratoire ou perte de l’odorat ou du goût, il faut "immédiatement contacter" son médecin, un médecin de garde ou le 15. Le professionnel de santé pourra prescrire un test de dépistage, qui sera pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Si le malade est testé positif au Covid-19, la prise en charge hospitalière éventuelle dépendra évidemment de son état de santé. Si celui-ci reste à la maison, c'est son médecin qui doit alerter l'assurance-maladie pour déclencher une enquête auprès des cas contact, celles et ceux qu'il aura approchés dans les jours précédents.

Pour les cas contact

Ils devront effectuer un test PCR (test virologique), sept jours après le dernier contact avec la personne malade.

► Le parcours de soin pour les malades du coronavirus et les cas contact

Si vous pensez présenter des symptômes du Covid-19, vous pouvez aussi passer le test mis en ligne par le gouvernement. Un questionnaire pour vous "orienter" qui "n’a pas de valeur médicale".

► Pour faire le test, cliquez ici

Le mode d’emploi pour se déplacer

En train, en voiture ou à vélo, des millions de Français vont à nouveau devoir se déplacer pour aller travailler notamment. Plusieurs règles doivent être respectées.

Port du masque obligatoire dans les transports à partir de 11 ans

Attestation obligatoire si vous vous déplacez à plus de 100 km de votre domicile ET que vous changez de département

Justificatif de domicile si votre déplacement fait plus de 100 km en restant dans le même département.

Attestation obligatoire de l'employeur ou motif impérieux en Île-de-France

En cas de non respect, vous risquez une amende de 135 euros

► Le mode d'emploi pour vous déplacer

► Calculez ma zone de 100 km

Les règles en vigueur à l'école

A compter du 11 mai les élèves de maternelle et primaire sont appelés à retourner à l'école. Une rentrée orchestrée par les communes, sur la base du volontariat pour les familles. Largement inspiré des préconisations du conseil scientifique, un protocole sanitaire pour le retour des enfants et des enseignants à l'école a été validé le 3 mai.

► Le point sur la réouverture des écoles

► Lavage de mains, port du masque, récréations : le protocole sanitaire détaillé du retour à l'école

Les attestations pour se déplacer dans les transports en commun d’Île-de-France en heure de pointe

En Île-de-France, des attestations spécifiques seront nécessaires pour pouvoir se déplacer dans les transports en commun aux heures de pointe, "entre 6h30 et 9h30 et entre 16h00 et 19h00". La préfecture de la région a publié, samedi 9 mai, deux documents : un "modèle d'attestation de déplacement professionnel en transport collectif en Île-de-France" et une "auto-attestation dérogatoire pour usage des transports publics collectifs en Île-de-France à certaines plages horaires".

► Téléchargez l'attestation employeur à imprimer sur le site de la préfecture

► Téléchargez l'auto-attestation à imprimer sur le site de la préfecture

Comment bien utiliser les masques dans l'espace public ?

Les masques ont un pouvoir filtrant à condition de bien les utiliser. Il est indispensable de respecter les règles suivantes :

Se laver scrupuleusement les mains.

scrupuleusement les mains. Positionner le masque sur son visage en utilisant les élastiques.

Le masque doit couvrir le nez et la bouche . La face colorée doit être à l'extérieur et les plis plongeants en bas. Veillez à l'ajuster en plaçant le côté rembourré de la barrette sur le nez et le bas du masque sous le menton.

. La face colorée doit être à l'extérieur et les plis plongeants en bas. Veillez à l'ajuster en plaçant le et le bas du masque sous le menton. Ne pas toucher le masque une fois qu'il est positionné, si besoin saisissez les élastiques pour le retirer.

une fois qu'il est positionné, si besoin saisissez les élastiques pour le retirer. Une fois le masque enlevé, lavez-vous les mains encore une fois avec du gel hydro-alcoolique ou du savon et de l’eau.

Il est recommandé de changer de masque toutes les trois heures. S’il s’agit d’un masque chirurgical, il faut le jeter immédiatement après utilisation, dans une poubelle fermée. Un double emballage est recommandé. Vous pouvez ensuite déposer le tout dans un bac d'ordures ménagères. En revanche, s'il s’agit d’un masque de protection simple en tissu, réutilisable, un lavage en machine est nécessaire après chaque utilisation (cycle coton à 60 °C ou à 90°C). En cas de doutes, l'Afnor dispensent des conseils et répond aux questions sur son site internet.

► Tout savoir sur les masques "grand public"

Les gestes barrières

Quels sont les gestes à adopter pour se protéger et limiter les risques de contamination ? Les quatre gestes à adopter chez soi ou si vous devez sortir malgré tout :

Se laver régulièrement les mains (avec du savon et, à défaut, une solution hydro-alcoolique)

Tousser dans son coude

Utiliser un mouchoir à usage unique

Malade : porter un masque jetable

Les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé sont claires : le plus important est de se laver les mains, d'éviter de se toucher le visage et de garder ses distances.

Le coronavirus reste actif sur des surfaces de quelques heures à plusieurs jours

D'après des chercheurs américains, le coronavirus Covid-19 tient quatre heures sur les surfaces en cuivre, 24 heures sur le carton et jusqu'à trois jours sur les plastiques et l'acier inoxydable. Mais ces durées de vie dépendent aussi de la température, du taux d'humidité et de la quantité de virus déposé sur les surfaces respectives.

Travailler : oui, quand télétravailler est impossible

Les entreprises sont encouragées à maintenir le télétravail quand c'est possible. Comment s'organise le télétravail ? France Bleu fait le point dans cet article.

Télétravail, congé forcé, chômage partiel : ce que votre entreprise peut vous imposer

L'exécutif a demandé aux entreprises de privilégier le télétravail et aux salariés de limiter leurs déplacements, tout en poursuivant l'activité économique. Les entreprises, elles, s'organisent. Voici les cinq mesures qu'elles peuvent vous imposer :

Le télétravail quand c’est possible Jour de RTT "forcé" Congés déplacés Activité partielle exigée Poursuite du travail, oui, mais dans de "bonnes conditions"

► Le détail des mesures dans cet article

Des fiches pratiques de prévention métier par métier à télécharger

Le ministère du Travail a publié des fiches pratiques de prévention sanitaire contre le coronavirus par métier pour le travail en caisse, les boulangers ou encore les chauffeurs livreurs par exemple. Au total, quinze fascicules seront disponibles. A télécharger ici.

Les précautions à prendre pour faire ses courses

Faire ses courses reste l'une des principales occasions de transmettre ou d'attraper le coronavirus. Quelques précautions simples permettent de limiter les risques :

Dois-je prendre mes sacs ?

Faut-il s'équiper de gants ?

Dois-je mettre un masque pour aller faire mes courses ?

Peut-on être infecté en touchant un chariot ou un produit contaminé ?

La distance d'un mètre est-elle suffisante ?

Peut-on être infecté en mangeant un aliment contaminé ?

Que dois-je faire en arrivant chez moi ?

Faut-il privilégier les drive ou les livraisons à domicile ?

► Réponse dans cet article

Bien nettoyer son téléphone portable

Si vous appliquez déjà le gestes barrières comme vous laver les mains le plus possible, vous devez aussi penser à nettoyer votre portable qui peut être un véritable nid à microbes.

Pour nettoyer son téléphone portable, on commence déjà par débrancher son appareil, et on retire les coques de protection que l'on doit nettoyer à part. La bonne astuce, c'est d'utiliser de l'alcool isopropylique à 70°, mais pas de gel hydroalcoolique : d'une part parce que vous en aurez bien plus besoin pour vos mains, et ensuite parce qu'il n'adhère pas correctement aux écrans, glycérine oblige.

N'utilisez surtout pas d'eau, à moins d'être sûr que votre téléphone y soit résistant : auquel cas, un coton imbibé d'une très faible quantité d'eau et de savon peut nettoyer votre appareil. Ensuite, vous pouvez frotter avec un chiffon doux, ou en microfibres comme pour nettoyer vos lunettes. On évite toutes les matières abrasives.

Ces consignes s'appliquent aussi aux écrans d'un ordinateur comme à tous les périphériques : pensez aussi à nettoyer vos claviers et vos souris, dans l'idéal une fois par jour.

Votre animal de compagnie peut-il contracter et transmettre le coronavirus ?

Le risque de transmission du coronavirus des chiens et chats à l'être humain est quasiment nul. Toutefois, des précautions sont à prendre, le virus peut se retrouver sur leur pelage par inadvertance. Article à retrouver ici.

Barbe, bijoux, vêtements… Quels sont les bons gestes à adopter ?

Faut-il se raser la barbe ? Dois-je retirer mes bijoux ou me couper les ongles ? France Bleu Paris a posé toutes ces questions à un médecin généraliste : voici les réponses.

Comment lutter contre les mains sèches ?

A force de vous laver les mains pour limiter la propagation du coronavirus, votre épiderme est devenu très rugueux ? Vous perdez beaucoup de peau mais vous hésitez à utiliser de la crème ? France Bleu Paris a demandé les conseils d'une dermatologue.