Déconfinement : les allergiques aux pollens inquiets pour leur santé

La saison des graminées commence, et répand les pollens les plus redoutables pour les allergiques

Confinés chez eux, les allergiques aux pollens ont été moins exposé cette année. Certains appréhendent maintenant de sortir alors que le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) alerte jeudi 7 mai 2020 sur le risque élevé d'allergie. Pourtant cette année, même avec le Covid-19, il n'y a pas de risques supplémentaires.

Risque élevé au pollens de graminées

Les pollens de graminées seront très présents dans l’air ces prochains jours avec un risque d’allergie élevé dans de nombreux départements excepté dans le nord du pays indique le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.). Les pollens de plantin, d'oseille sont en augmentation mais n'entraînent qu'un risque faible à moyen tout comme les pollens de pariétaire et d'olivier en Méditerranée. Les pollens de chêne et de hêtre commencent eux à perdre du terrain.

Pas de "sur-risque" en raison du Covid-19

Le virus ne circule pas dans l’air, la circulation des pollens n’a donc aucun impact sur sa propagation rappel Le Parisien / Aujourd'hui en France.

Les allergiques ne sont "pas exposées à un sur-risque, quelle que soit l’allergie et, pour l’asthme, surtout s’il est modéré et équilibré" estime Dr Sophie Silcret-Grieu, allergologue à l’association Asthme et Allergies interrogé par ladepeche.fr.

Les nouvelles mesures de déconfinement à partir du 11 mai "ne devraient en réalité pas avoir d’effet significatif pour les allergiques respiratoires", conclut le Dr Sophie Silcret-Grieu.

Ne pas arrêter son traitement

Tous les patients, et surtout les asthmatiques, doivent continuer à prendre leur traitement en cette période, car ils font partie des personnes vulnérablesface au Covid-19.

Quant aux allergiques aux acariens, moisissures et poils de chat, le fait d’être resté à l’intérieur a pu exacerber leurs symptômes d’où la nécessité d’aérer son domicile, sans autre préconisations supplémentaires.

Il est encore recommandé d'éviter de faire du sport les parcs et jardins comme les autres années.

Enfiin "en cas d'essoufflement inhabituel, il faut consulter", indique la Pr Chantal Raherison, présidente de la Société de pneumologie de langue française.