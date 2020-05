Déconfinement en Bretagne : les librairies vont rouvrir avec des règles sanitaires très strictes

"C'est une grande joie de retrouver nos clients qui nous manquent" réagit Mélanie Chenais gérante de "la Droguerie de marine" à Saint-Malo " "je pense que les gens ont hâte de nous revoir, mais il s'agit bien d'un déconfinement progressif car la responsabilité collective va s'imposer pour assurer la sécurité de tout le monde" prévient la libraire dont le chiffre d'affaires est quasi nul depuis le confinement. Depuis deux semaines, la librairie malouine a commencé à reprendre contact avec sa clientèle par un système de commandes par email. La réception des livres se fait à l'extérieur du magasin.

Protection des personnels

A "la Droguerie de marine", comme au "Forum du livre" à Rennes, les libraires ont déjà anticipé cette réouverture. Pour les personnels, les règles sanitaires s'annoncent très strictes. Au "Forum du livre", "les 30 salariés travailleront à mi-temps pour limiter le stress" explique son directeur François-Régis Sirjacq. "_Les vendeurs seront équipés d'un masque, de gants et leurs bureaux seront désinfectés; des prises de température auront lieu tous les jour_s". Quant à la réception des marchandises, une seule personne seulement s'en chargera et la mise en rayon ne se fera que 5 heures après cette réception. Des visières professionnelles sont aussi prévues pour les caisses. Et puis un sens de circulation sera mis en place dans le magasin pour les clients. 15 clients seulement seront acceptés dans l'établissement réparti sur deux niveaux. A "la Droguerie de marine", beaucoup plus petite, "on va limiter le nombre de clients" et les personnels seront aussi très protégés avec masques et visières de protection.

Ne pas toucher

A "la Cabane à lire", une librairie pour enfants à Bruz (Ille-et-Vilaine), "aucun lecteur ne pourra toucher les livres" précise Agnès Godin, l'une des deux libraires "nous ouvrirons nous même les livres". L'espace enfants sera d'ailleurs fermé comme le café qui ne pourra pas rouvrir. Compte tenu de ces conditions sanitaires sévères, les clients seront-ils au rendez-vous ? Agnès Godin s'interroge, comme ses confrères. Une lueur d'espoir tout de même, le marché de l'édition va pouvoir reprendre et avec lui l'arrivée de nouveautés indispensables pour relancer le secteur du livre.

CONTACTS POUR DES COMMANDES DE LIVRES : "la Cabane à lire" et "la Droguerie de marine"