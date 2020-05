Déconfinement : les premiers masques du Département livrés dans les petites communes de l'Eure

"Les gens nous questionnaient, quand est-ce qu'on va avoir nos masques ?" raconte Jérôme Pluchet, le maire du Thuit, qui n'a pas traîné. Jeudi 14 mars dans l'après-midi, il recevait les masques pour sa commune des mains de son conseiller départemental, Frédéric Duché, et le lendemain tout était distribué dans le village de 144 habitants. Un masque par habitant, il en a même reçu 160.

Même si on commence à en trouver en grandes surfaces, les gens attendaient après

Des masques en tissu, lavables 20 fois

Jérôme Pluchet n'a pas fait le choix de déposer les masques dans les boîtes aux lettres, non, "je rencontre les gens pour leur expliquer et leur remettre de main à la main". Le maire est content de sa dotation mais exprime tout de même un tout petit désagrément "malheureusement, c'est pas des élastiques, c'est deux cordons qu'il faut nouer derrière la tête" regrette-t-il.

S'il y avait eu des élastiques, ça aurait été plus simple d'utilisation

La livraison dans toutes les communes de l'Eure se poursuivra jusqu'à fin juin et toutes celles de moins de 1.000 habitants (soit les trois quarts des communes de l'Eure) devraient avoir reçu leurs masques d'ici la fin du mois, c'est en tout cas l'objectif du Département : "on a choisi de venir en aide prioritairement aux petites communes, celles qui sont le moins en capacité financière ou logistique de faire face à cette crise. On voit d'ailleurs que beaucoup de grandes villes ont passé des commandes et, pour certaines, commencé à distribuer des masques à leurs habitants" indique dans un communiqué Pascal Lehongre, le président du conseil départemental de l'Eure. Pour la commune du Thuit, 300.000 euros de budget de fonctionnement annuel, ça représente une petite économie. La semaine prochaine, 167 nouvelles communes devraient être dotées des masques du Département.