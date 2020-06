Déconfinement : L'EFS craint la pénurie et appelle à la mobilisation des donneurs

L'EFS organise une grande collecte mobile de sang à Montpellier (Hérault), dans les locaux de l'ancienne mairie. Les stocks sont au plus bas alors que l'été approche, et que les points de collecte sont moins nombreux pour cause de covid-19.

Le début de l'été s'annonce compliqué pour l'Établissement français du sang (EFS). À quelques semaines des départs en congés, les stocks de sang sont au plus bas. Dans l'Hérault, il manque aujourd'hui environ 400 poches par semaine remplir les besoins. Une conséquence indirecte du déconfinement inégal selon les secteurs de la société.

"Les entreprises n'ont pas repris leurs activités, mais il faut savoir que nous, on prélève énormément chez les entreprises, souligne Alexandre Fakhreddine, le responsable des collectes mobiles pour le Languedoc. L'Enseignement n'a pas repris, dans l'Hérault, où on a beaucoup de facultés d'enseignement, on prélève énormément dans chez les jeunes. Toutes ces collectes, on ne peut pas les remettre. Ce qu'il nous reste ne suffit pas à subvenir aux besoins aujourd'hui de centres de santé qui ont repris complètement leur activités. Aujourd'hui, _les blocs opératoires ont repris, tout a repris et ils nous demandent du sang_. Ce qui veut dire qu'on a des sorties qui sont supérieures à nos entrées. Vraiment, on a besoin que les donneurs se mobilisent tout de suite", alerte-t-il.

On grignote nos stocks. On peut le faire un certain temps. On ne pourra pas le faire longtemps

- Alexandre Fakhreddine

Des collectes mobilises de grande ampleur sont organisées, notamment à Montpellier, salle Pagézy, dans les locaux de l'ancienne mairie, de 12h à 18h30 samedi 13 juin. La liste des collectes fixes et mobiles est sur le site de l'EFS.

Les médecins de l'EFS ont l'espoir de parvenir à reconstituer les stocks, car durant le confinement, la mobilisation n'a pas cessé. "On a eu énormément de donneurs sur nos collectes pendant tout le confinement et le facteur majeur, c'était que les donneurs étaient disponibles, analyse Alexandre Fakhreddine. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont envie, mais ne peuvent pas parce que le travail, parce que la gestion de leur vie, tout simplement, est compliquée. Brutalement, on était accessibles parce que les gens étaient disponibles, donc on a eu des collectes qui ont excellemment bien fonctionné et c'était parfait. Mais on n'était pas capable de prélever plus".