Déconfinement : les ostéopathes très sollicités

Cela faisait deux mois que leurs cabinets étaient vides. Deux mois que les ostéopathes, professionnels paramédicaux, avaient arrêté de recevoir des patients, sur recommandation de leur syndicat (car il n'y a eu aucune consigne des autorités sanitaires à leur sujet). Ils ont orienté les cas les plus pressants vers les médecins traitants, en attendant des consignes plus favorables pour rouvrir.

Pour ces professionnels libéraux, évidemment, le coup est rude. "Certains ont eu droit à une aide du fonds de solidarité, mais pas tous", explique Michel Dal Degan ostéopathe à Auxerre.

Des gants, des masques et des rendez-vous plus espacés

Les consultations ont repris le 11 mai et les cabinets sont très sollicités. Cette reprise s'accompagne de mesures sanitaires spéciales pour limiter le plus possible les risques de contagion. "Ce sont des mesures classiques dans tous les cabinets médicaux, paramédicaux ou d'ostéopathie. On demande aux patients de venir avec un masque et avec des gants. On leur demande de venir juste à l’heure du rendez-vous, d’attendre dans le hall d’entrée. Et nous, on travaille avec des masques, on désinfecte entre chaque patient, on change de blouse entre chaque patient, on aère le local etc… Donc on a pris des temps de consultation plus longs pour avoir le temps de faire tout ces gestes sanitaires", détaille Michel Dal Degan.

Le stress, le sport, les chutes

En tout cas, il était temps de revenir car les patients ont besoin d'eux. Il y a les patients habituels qui veulent revenir et puis d’autres qui viennent à cause du contexte anxiogène de ces dernières semaines : "la principale pathologie qu’on rencontre depuis la réouverture est liée au stress. Ce sont des gens qui viennent avec des phénomènes aigus de type torticolis, douleur aux épaules, migraines, céphalées etc…ça, c’est vraiment des caractéristiques du stress", témoigne Michel Dal Degan.

Il y a aussi des patients chez le confinement a laissé des traces. "On a aussi des pathologies liées à la reprise du sport pour certains. C’est des gens qui ne faisaient rien qui se sont mis à marcher tous les jours ou à faire de la gym. Donc on a eu pas mal de pathologies de type articulaire au niveau des membres inférieurs, des tendinites notamment", poursuit le professionnel.

Il y a enfin des pathologies beaucoup plus fréquentes que d’habitude liées à des chutes : "des chutes dans la maison, entre autre. Des gens qui sont tombés dans leurs escaliers parce qu’ils étaient plus chez eux, des gens tombés d’une échelle parce qu’ils coupaient des arbres. Des chutes en chahutant avec les enfants, aussi !", conclut l’ostéopathe, qui note aussi quelques consultations liées au télé-travail et à une mauvaise posture de travail.

