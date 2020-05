Déconfinement: les premiers masques de la Région ont été distribués

Le conseil régional a commandé 6 millions de masques lavables et 10 millions de masques jetables

Il y a moins d'un mois le conseil régional s'engageait à faire fabriquer 6 millions de masques réutilisables. Pari tenu, les premiers ont été distribués ce lundi dans l'Oise. "Les communes de Crépy-en-Valois et La Croix-st-Ouen ont été les premières servies parce-qu'elles ont été également les premières dans la région à devoir faire face à la pandémie" précise Xavier Bertrand, le président de la Région des Hauts-de-France, qui assistait ce lundi aux premières distributions.

Suivront les autres communes du département et celles de l'Aisne, mardi et mercredi, là où le virus circule encore de façon trop importante. Puis ce sera le tour des autres départements "qui devraient tous être dotés avant la fin de cette semaine".

Ce sont les municipalités qui assurent la distribution

Les 6 millions de masques réutilisables ont été fabriqués dans la région "soit par des entreprises textile de la région sur le secteur de Roubaix ou par d'autres industriels d'un tout autre secteur comme Valéo à Etaples ou Toyota à Valenciennes". Et ce sont les communes qui auront la charge de les distribuer, au porte à porte pour les plus petites ou mis à disposition dans des gymnases, des salles des fêtes ou les bureaux de vote comme à Arras.

Et comme le masque est appelé à devenir l'accessoire indispensable, et sans doute au-delà de la crise que nous traversons, le conseil régional a prévu de lancer une sorte de centrale d'achat. "Plus de 1500 communes nous suivent dans ce projet, précise Xavier Bertrand, ce qui garantirait des commandes aux fabricants de la région". Il s'agit pour les collectivités territoriales de proposer à la vente des masques à prix coûtant: "si nous achetons un masque 2 euros, alors nous le revendons 2 euros".

Cela ne concerne bien-sûr pas cette première vague de produits qui sont mis gratuitement à la disposition durant la crise. Et pour faire face à l'urgence, en attendant que les masques en tissus soient disponibles partout, la Région a également mis à disposition 10 millions de masques chirurgicaux.