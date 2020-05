Déconfinement : les visites à nouveau autorisées à la maternité du centre hospitalier du Mans

Les papas peuvent à nouveau rendre visite aux mamans et aux bébés, à la maternité de l'hôpital du Mans. Une possibilité ouverte uniquement sur rendez-vous.

Elles étaient interdites depuis le 7 mars. Les visites de conjoints sont à nouveau autorisées depuis ce vendredi à la maternité du centre hospitalier du Mans. Cet assouplissement ne concerne pas les frères et sœurs.

Masque obligatoire

Des limitations restent en place : une seule visite par jour, d'un maximum de quatre heures et uniquement sur rendez-vous au 02 55 46 53 06 (secrétariat d’obstétrique, du lundi 9h au vendredi 16h), ou auprès des équipes soignantes quand le secrétariat est fermé.

Chaque visiteur prévoir et porter un masque "grand public" et ne présenter aucun symptôme.

Avec près de 4 000 naissances par an, la maternité de l'hôpital du Mans est la plus importante en Sarthe et la troisième des Pays-de-la-Loire.