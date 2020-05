Déconfinement : Bretons, ne jetez pas vos masques et gants n'importe où !

Ne jetez pas vos gants et masques sur la voie publique ou directement dans la poubelle publique : c'est le message des agents chargés de la collecte des déchets et des espaces verts. Depuis fin avril, le phénomène s'étend dans certaines commune: La crainte ? Que ça empire lors du déconfinement.

Des masques et des gants usagés sur les parkings, les accotements de routes, les abords des centres commerciaux ou des hôpitaux... Le phénomène reste restreint mais constitue la hantise des agents municipaux. En raison du déconfinement, certains craignent que cela devienne de plus en plus fréquent, avec les risques de propagation du coronavirus que cela engendre.

Un phénomène qui risque de s'accentuer

"On découvre _beaucoup ces déchets depuis une quinzaine de jours_, constate Sandrine Tonnelier, directrice adjointe du service environnement et espaces verts à Lannion. Ça peut être jeté, intentionnellement ou pas. On craint avec le déconfinement de se retrouver avec une accumulation de masques et gants qui repartent derrière dans les espaces verts voire dans les systèmes d'eaux pluviales".

Pour les agents, "se retrouver à _ramasser ce type de déchets potentiellement vecteurs du virus et dangereux, c'est une crainte_, déplore Sandrine Tonnelier. Si les gens ont deux ou trois paires de gants dans leurs poches, après les avoir utilisé, ils risquent de chercher à s'en débarrasser vite".

Jeter dans la poubelle classique, avec double protection

La commune de Lannion a ainsi tiré la sonnette d'alarme et rappelé les bons gestes à ses administrés, avec une série de pictogrammes. "Il faut _que chacun mette les gants ou les masques dans un petit sac_, typiquement ceux de 10 litres qui tiennent dans une poche, les ferment puis les jettent dans les corbeilles de la ville", précise Sandrine Tonnelier.

Une pratique à avoir également à la maison rappelle Véronique Marie, responsable du pôle déchets-économie circulaire à l'Agence de transition écologique (Ademe) de Bretagne : "il faut _mettre les gants, masques et mouchoirs dans un petit sac plastique dédié, qu'on laisse de côté pendant 24 heures_, avant de le mettre dans le sac poubelle des ordures ménagères". Une double sécurité pour éviter la propagation du virus auprès des éboueurs par exemple.

Pas question de les jeter dans les bacs de déchets recyclables. "Non seulement ce n'est pas recyclable, rappelle Véronique Marie, mais il y a en plus le risque de propager le virus aux agents des centres de tri".