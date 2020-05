Déconfinement : Optymo et Evolity lancent leurs plans de reprise en nord Franche-Comté

La phase de déconfinement débute ce lundi en France. Elle impose désormais le port du masque obligatoire aux usagers et aux chauffeurs dans les bus. En nord Franche-Comté, les réseaux Optymo et Evolity lancent leurs plans de reprise.

Le trafic des bus va s'intensifier à partir de ce lundi en nord Franche-Comté qui marque le début du déconfinement en France. Les réseaux Optymo pour le Territoire de Belfort et Evolity pour le pays de Montbéliard ont mis un dispositif en place pour assurer la protection de leurs usagers et salariés.

Masque obligatoire et un siège sur deux

Le port du masque sera désormais obligatoire pour les conducteurs et les usagers sous peine d'une amende de 135 euros. Sans masque, l'accès au bus sera refusé. Un siège sur deux a été supprimé dans chaque bus. Une signalétique a été mise en place pour qu'une distance d'un mètre entre chaque personne soit respectée dans les véhicules comme aux arrêts. Optymo n'acceptera pas plus de vingt passagers par car.

Un bus sur deux dans le pays de Montbéliard

Chez Evolity dans le pays de Montbéliard, on annonce 50% du trafic des bus. La reprise totale du réseau se fera progressivement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Il est recommandé de ne pas utiliser les transports durant les heures de pointes pour laisser ces créneaux aux personnes actives. Privilégiez les heures creuses pour vos loisirs, achats et rendez-vous médicaux (9h/11h30, 14h/16h30 et après 19h).

Pas de transport scolaire chez Optymo

Le réseau du Territoire de Belfort, lui, prévoit de faire circuler entre 60% et 84% des bus à partir de ce lundi (urbain et suburbain). Mais aucun transport scolaire ne sera assuré. Par ailleurs, le système d'autopartage sera réactivé : les 30 véhicules seront mises en service d'ici mercredi. Les 250 vélos restent en libre-service. Seule l’agence Optymo, rue de Madrid à Belfort, sera à nouveau ouverte au public de 10h à 12h et de 13h à 18h mais le nombre de personne à l’intérieur sera limité et contrôlé.

Nettoyage quotidien des bus

Dans le Territoire de Belfort, tous les bus sont nettoyés au minimum une fois par jour depuis le début du confinement. Le poste de conduite est désinfecté et le conducteur est protégé et isolé grâce à la mise en place d’une vitre en plexiglas. Une désinfection quotidienne des véhicules et ce, plusieurs fois par jour, est également assurée sur le réseau Evolity.