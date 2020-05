Déconfinement : pas encore de retour à la vie normale dans les maisons de retraite de Lorraine

Alors que le déconfinement a débuté depuis une semaine, quelle est la situation dans les établissements pour personnes âgées ? Dans la région Grand Est, ce sont plus de 2.000 résidents d’établissements médicalisés pour personnes âgées qui sont décédés, selon les chiffres de Santé Publique France. La "vie normale" n'est pas pour tout de suite.

"La situation reste tendue" résume Luc Livet, directeur de l'Ehpad Le Châtelet à Remiremont et correspondant dans les Vosges de l'association des directeurs au service des personnes âgées :

"Il y a moins de résidents infectés mais quand même l'inquiétude de l'ouverture. C'est vrai que les établissements accueillent à nouveau des prestataires paramédicaux comme les kinésithérapeutes. Il y a davantage d'activités mais avec un respect des mesures-barrières. Le danger plane toujours."

"On teste très vite"

Pour le personnel, la difficulté reste de déceler les signes, les premiers symptômes. Il faut rester très vigilant, explique Luc Livet :

"On connaît très mal ce virus qui se manifeste par des signes loins d'être ceux d'une grippe et qu'on découvre tous les jours. On est excessivement vigilant. Quand on a des signes anormaux, on teste très vite de manière à éventuellement remettre un confinement, remettre un isolement."

Un lent déconfinement "pas toujours compris par les familles"

Même constat à l'Ehpad "Les Grands Jardins" à Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle) où la directrice Claire-Marie Le Monnier souhaite malgré tout que l'établissement redevienne un "lieu de vie" après s'être "transformé en hôpital" :

"Il n'y a pratiquement plus que nous qui sommes confinés donc évidemment il y a l'inquiétude du retour de ce virus. On conserve et renforce les mesures de précaution. Ce n'est pas toujours bien compris par les membres des familles qui croient qu'ils peuvent venir n'importe comment."

Les visites des familles se font toujours selon un planning précis, pendant 30 minutes dans un espace sécurisé.

"On reste inquiets"

Même si la structure a voulu maintenir du lien avec par exemple des musiciens dans les jardins, la vie collective reprend peu à peu :

"Nous avons repris des petits moments collectifs, toujours avec beaucoup de précautions. Une partie des résidents déjeune dans la salle à manger, et l'autre partie y va le soir pour respecter les distances."

A Colombey-les-Belles, on a connu des décès de résidents mais aussi des guérisons du Covid. Claire-Marie Le Monnier résume : "on reste inquiets tout en essayant de donner priorité au lieu de vie que nous étions et que nous voulons rester."