Déconfinement : port du masque obligatoire dans les rues commerçantes du Grau-du-Roi

À deux jours de la réouverture des plages dans le Gard et avant un week-end de l'Ascension où sa commune a de fortes chances de connaître une grosse affluence, le maire du Grau-du-Roi vient de prendre un arrêté rendant obligatoire le port du masque, pas sur l'ensemble du territoire de la commune, mais sur un périmètre bien délimité, celui du centre et des commerces.

Robert Crauste précise qu'il s'agit là de "ruelles étroites, avec beaucoup de commerces. Compte tenu de la fréquentation, la distanciation est très compliquée à respecter. Et donc finalement, porter le masque nous semble le plus efficace, pour augmenter la protection des clients, comme des commerçants et des la population locale". Le périmètre concerné ? Autour du chenal maritime, les rues piétonnes essentiellement sur la rive gauche.

"Il s'agit d'apporter un complément dans le dispositif de protection déjà mis en place (...) parce qu'on a bien constaté le week-end dernier que la distanciation et les gestes barrières étaient difficiles à faire appliquer." (Robert Crauste)

L'attractivité du Grau-du-Roi et de son littoral est indéniable, surtout en période de beau temps. Alors imaginez cette semaine, avec la réouverture des plages dans le Gard. "Sur la plage, c'est moins utile, précise le maire. En revanche, dans le périmètre de la zone piétonne, ce sera obligatoire."

Des barrières sont déjà installés sur ce périmètre. Mais le dispositif va être complété, avec une signalisation pour préciser que le port du masque y est obligatoire. Une amende ? "Je compte sur le civisme et la participation de chacun et chacune, espère Robert Crauste. Nous rappellerons à l'ordre d'abord. S'il le faut, il y aura des amendes. Mais je compte vraiment sur le civisme."