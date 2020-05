Déconfinement : posez vos questions au chef du service "maladies infectieuses" de l'hôpital d'Orléans ce lundi

Ça y est : le déconfinement de la France débute lundi 11 mai partout en France, et en particulier dans le Loiret, classé en vert. France Bleu Orléans vous propose de poser toutes les questions que vous souhaitez à un spécialiste, le docteur Thierry Prazuck, chef du service "maladies infectieuses et tropicales" du centre hospitalier régional d'Orléans.

RDV lundi à partir de 17h sur la Facebook France Bleu Orléans

Rendez-vous ce lundi 11 mai en direct sur la page de France Bleu Orléans pour un Facebook live entre 17h et 18h. Vous pourrez interroger le docteur Prazuck sur le plan de déconfinement, les gestes barrières, le risque d'une éventuelle deuxième vague de l'épidémie de coronavirus ou tout autre sujet lié à cette crise sanitaire exceptionnelle.

Un questionnaire en ligne dès maintenant

Vous pouvez poser vos questions dès maintenant via ce questionnaire en ligne, et Patricia Pourrez, journaliste à France Bleu Orléans, les relaiera auprès de Thierry Prazuck.

Rendez-vous lundi 11 mai à partir de 17h00 © Radio France - Géraldine Marcon

Le docteur Prazuck sera par ailleurs l'invité de France Bleu Orléans en direct sur notre antenne lundi 11 mai à 7h45. Il répondra aux questions de François Guéroult, journaliste à France Bleu Orléans.

Thierry Prazuck, dans les locaux de France Bleu Orléans, avant le confinement (en janvier 2020)... © Radio France - Anne Oger

Retour de la matinale locale de France Bleu Orléans ce lundi

Après un mois et demi, marqué par une mutualisation de nos programmes avec les stations France Bleu Berry et France Bleu Orléans, décidée dans le cadre du confinement, nous sommes heureux de vous proposer de nouveau une émission spécifique à France Bleu Orléans en direct entre 6h et 9h à partir de lundi 11 mai : vous retrouverez, à l'antenne, Marc Yvan, animateur, et Jérémy Marillier, journaliste, à la présentation des rendez-vous d'information, et tous vos chroniqueurs et animateurs préférés. Notre standard téléphonique sera ouvert au 02.38.53.25.25 dès 6h lundi et Patricia Dignan vous répondra.

Des mesures sanitaires toujours en vigueur à France Bleu

En revanche, l'accueil physique de votre radio, au 5 place du Châtelet à Orléans, reste fermé au public. Et nos programmes restent modifiés après 9h00, dans le cadre du plan de continuité de l'activité mis en place par Radio France face l'épidémie de coronavirus. La plupart des personnels de France Bleu Orléans restent en télétravail, confinés à domicile.