Déconfinement : pourquoi les cinq départements des Hauts-de-France sont toujours dans le rouge ?

Ça ne vous a sans doute pas échappé : à une semaine de la date prévue pour la levée du confinement en France, l'ensemble de la région Hauts-de-France est toujours coloriée en rouge sur la carte du déconfinement. Cela signifie que nos cinq départements - le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise et l'Aisne - sont au seuil le plus haut de la menace face au coronavirus.

Cette couleur rouge peut surprendre étant donné que le nombre de décès liés au covid-19 est en baisse dans la région ; la circulation du virus ralentit également.

"Il y a encore trop de patients atteints du Covid en réanimation, explique Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens. Le taux d'occupation des lits reste supérieur à 80 pourcent. C'est pour ça qu'on est encore dans la zone rouge."

Il y a encore trop de patients en réanimation dans nos hôpitaux

Alors peut-on espérer passer en vert d'ici au 11 mai ? "Je ne sais pas, reconnait le spécialiste. Ça baisse, mais doucement, trop doucement. On aimerait que ça baisse plus vite bien sûr."

La seule chose à faire pour espérer un déconfinement "en douceur", c'est finalement de bien respecter le confinement jusqu'au bout. "Il faut continuer, comme on l'a fait depuis le début, reprend Maxime Gignon. Ça commence à devenir très long pour tout le monde. Mais encore un petit effort pour pouvoir atteindre ces objectifs et on pourra reprendre une vie un peu plus développée...tout en respectant les gestes barrières pour éviter les nouvelles infections."