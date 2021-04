Déconfinement progressif en France : le sentiment partagé de l'infectiologue nancéien Christian Rabaud

Comment le déconfinement présenté par Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale est-il accueilli par la communauté médicale ? Le Pr Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement au CHRU de Nancy, a réagi en direct ce vendredi sur France Bleu Lorraine.

Le centre hospitalier comptait encore récemment plus de 120 patients en service de réanimation. Il observe depuis 48 heures seulement un nombre de sorties supérieur aux entrées. D'où un sentiment "compliqué" pour Christian Rabaud : "Comme tous les citoyens français, je suis content d'avoir la perspective d'une réouverture et d'un retour progressif à la vie normale, c'est certain".

Caractère "très précoce" de ce relâchement

"Mais au vu de la situation actuelle", poursuit le médecin, "je suis un petit peu inquiet par le caractère très précoce de ce relâchement. Ici à Nancy, ça fait 48 heures qu'on sent que les choses commencent tout doucement à baisser. L'idée que dès lundi, la circulation et le brassage soient plus importants puis que les choses aillent dans ce sens-là de façon assez rapide, laisse perplexe sur la probabilité de voir les choses repartir à la hausse. Si le brassage augmente, dès le mois de juin, on pourrait à nouveau être sur une phase stagnante, voire montante."

122 lits de soins critiques sont encore ouverts au CHRU de Nancy, soit le double des moyens habituels. "La tension pour le personnel n'a pas du tout disparu au moment où l'on se parle", conclut Christian Rabaud