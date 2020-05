Déconfinement : quand le masque de protection devient un accessoire de mode

On a l'habitude de le voir blanc ou bleu en général. Dans la rue, dans les transports ou dans les commerces, le masque de protection va devenir une obligation pour tout le monde dès le 11 mai. Jugé inesthétique pour certains, reflétant le climat anxiogène pour d'autres, le masque est en proie à la personnalisation.

"J'ai beaucoup de demandes sur des coloris et des motifs particuliers" - Harmonie Marion, couturière professionnelle basée à Seyssins.

Dès le début du confinement, Harmonie Marion, couturière professionnelle alors en pleine création de son entreprise, décide de modifier son activité. Les vêtements pour bébés attendront. "J'ai commencé par faire des dons au personnel en première ligne et puis j'ai vu que des particuliers n'avaient toujours pas de masques. Donc j'ai décidé d'en proposer à la vente à huit euros l'unité" explique-t-elle. Ces masques suivent les recommandations de l'AFNOR et sont réutilisables et lavables à 60°C.

Des demandes personnalisées pour pallier à l'austérité du port du masque

Rose, bleu, rouge, motifs fleuris et autres. Plusieurs modèle sont disponibles sur son site internet. Mais la couturière ne peut pas accéder à toutes les demandes. "Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours pénurie et je ne peux pas me permettre de perdre du temps sur des caractéristiques esthétiques et des demandes particulières et unitaires" précise-t-elle.

Modèle de masque de protection rouge vendu par Harmonie Marion, couturière professionnelle à Seyssins. - Harmonie Marion

Totale personnalisation

Vous l'aurez compris, Harmonie Marion ne pourra pas vous faire un masque aux couleurs du GF38, du FCG ou encore des Brûleurs de Loups pour ne citer que quelques exemple issus du domaine sportif. Pour cela, il faudra compter sur des initiatives personnelles. C'est le cas de Christiane Aimonetti, présidente de l'Union locale de la Croix-Rouge des Valons de l'Isère et habitante de Saint-Jean-de-Soudain. Elle a en effet reçu un masque où se trouve sa plus grande idole.

"J'en avais rêvé ! Mon amie a lu dans mes pensées" - Christiane Aimonetti.

"J'ai une amie qui m'a apporté un masque à ma fenêtre il y a une semaine. Comme elle sait que je suis une grande fan de Johnny Hallyday depuis plus de 50 ans, elle a demandé à sa belle-fille de m'en fabriquer un en collant une photo sur du tissu blanc" dit-elle le ton rieur, heureuse d'avoir son idole "sur le nez".

ECOUTEZ le témoignage de Christiane Aimonetti et son masque "Johnny Hallyday"

"Il est unique" continue-t-elle. "Personne d'autre en aura un comme le mien" se réjouit Christiane Aimonetti. Et comme elle le dit très simplement, "avoir ce masque, ça met du baume au cœur et ça apporte un peu de de gaieté dans cette période qui n'est pas drôle".