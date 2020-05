Déconfinement : Rouge, Orange ou Vert, quelle couleur de carte ce samedi dans le Berry ?

Le ministère des Solidarités et de la Santé a publié ce samedi soir une nouvelle carte de l'évolution du Coronavirus en France dans la perspective du déconfinement annoncé pour le 11 mai. L'Indre et le Cher sont toujours en Orange.

Rouge, Orange ou Vert ? Le ministère de la Santé et des Solidarités a publié ce samedi soir une nouvelle carte du déconfinement annoncé pour le 11 mai. La carte définitive de celui-ci, sera arrêtée jeudi de la semaine prochaine. Pas de changement de couleurs ce samedi dans le Berry : sur la carte de syhthèse, l'Indre et le Cher sont en Orange comme tous les autres départements de la région.

Si on ressere l'objectif, critère par critère, l'Indre et le Cher sont en Vert concernant la circulation du virus : moins de 6% des patients qui se présentent aux urgences ont des symptômes du Covid-19. Sur le deuxième critère, celui de la tension hospitalière sur les capacités de réanimation, l'Indre et le Cher sont en orange : ce qui veut dire qu'entre 60 et 80% des lits de réanimation sont occupés par rapport aux capacités initiales.

Quels sont les critères pour réaliser cette carte ?

Pour l'instant, deux critères sont retenus pour déterminer la couleur d'un département.

Le taux de nouveaux cas de contamination au Covid-19 sur une période de sept jours

Le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux et notamment en réanimation

Un troisième critère sera communiqué ultérieurement :