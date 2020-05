Déconfinement : reprise stressante et quête de masques pour Camille, podologue à Fontaine-lès-Dijon

Lundi 11 mai, c'est le début du déconfinement en France. Plus d'attestation de sortie à présenter. Les commerces vont rouvrir. Certains professionnels de la santé qui étaient à l'arrêt forcé vont également pouvoir reprendre une activité, mais dans des conditions bien particulières vu que le virus n'a pas cessé de circuler. C'est le cas de Camille, podologue dans un cabinet de Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or).

Le problème du matériel de protection

Pour rependre, le cabinet va devoir s'adapter. Moins de patients sur la feuille de rendez-vous pour éviter qu'ils ne se croisent, désinfection accrue et surtout matériel de protection. Et c'est là que les problèmes arrivent. "On a du donner nos masques en début de confinement pour le personnel soignant, ce qui était complètement normal", explique Camille, qui doit aujourd'hui reconstituer le stock.

Le problème, c'est que le prix a été multiplié par dix ou vingt

Seulement, le prix des masques a beaucoup augmenté, multiplié par dix voire vingt. "Avant, une boite de 50 masques coûtait entre trois et sept euros, détaille la podologue. Aujourd'hui, une boite coûte plutôt entre 50 et 90 euros". L'ordre des podologues va leur en fournir, le cabinet a également un accord avec une pharmacie, mais ça ne suffit pas. "On essaye d'écrire aux régions et aux maires pour avoir une aide", raconte Camille. Une situation désagréable pour elle : "Quand on voit les masques vendus pas cher en grande distribution, on ne comprend pas trop. On est déçus de voir comment ça fonctionne".

Pour reprendre on n'a pas le choix, on est obligés d'acheter à des prix forts

"Un peu stressant"

Cette rentrée va forcément être un moment particulier. "Tout le monde est un peu stressé, confirme la podologue. On ne sera pas sûrement pas à l'aise au début, la première semaine va être compliquée". Evidemment, il faudra faire preuve de professionnalisme : "Les patients seront aussi stressés, donc on ne doit rien montrer au premier abord. Ils doivent avoir confiance dans l'hygiène du cabinet". Preuve de l'attente des patients, la semaine dernière, son cabinet a reçu entre 30 et 40 demandes de rendez-vous par jour.