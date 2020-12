Déconfinement : rouvrir les salles de spectacle "serait inapproprié" selon le secrétaire général de MG France

"Nous sommes encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5.000 cas par jour", fixé par le gouvernement pour lever le confinement le 15 décembre a prévenu le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, ce lundi. C'est aussi le cas, à l'échelle régionale en Occitanie où les taux ne baissent plus depuis une semaine. Un nouveau conseil de défense est prévu mercredi. Le Dr Jean-Louis Bensoussan est secrétaire général de MG France, le syndicat de médecins généraliste, et médecin au nord-est de l'agglomération toulousaine, à Castelmaurou. Il répondait ce mardi aux questions de France Bleu Occitanie.

Le docteur Jean-Louis Bensoussan, du syndicat MG France. © Radio France - alban forlot

Le Dr Jean-Louis Bensoussan tempère toutefois en soulignant la nette baisse des cas diagnostiqués, loin de 60.000 cas quotidiens il y a quelques semaines mais "on n'a pas eu le décrochage qu'on espérait". Les levées de mesures doivent être expliquées et complètes, "ce sera compliqué de toutes les appliquer".

Rouvrir les salles de spectacles, les cinémas sont des espaces fermés, climatisés, cela me parait compliqué. On sait que ce sont des lieux de propagation, à risque. Il est possible qu'il y ait une marche arrière.

Le secrétaire général de MG France prône aussi des mesures adaptées à chaque région, pour isoler plus ou moins celles selon les chiffres locaux.

Maintien des gestes barrières et du masque, même en famille à Noël

C'est toujours le même discours qu'il faut marteler à trois semaines maintenant des fêtes en famille. Bien évidemment en comité restreint, ça il semble que tout le monde l'a acquis. Mais en continuant d'appliquer, dans le cadre familial, les gestes barrières que nous respectons au travail, en collectivité, dans les transports, le maintien du masque en dehors des repas et de l'apéritif.

Votre grand mère de 80 ans peut rester à la même table à distance raisonnable, 1 mètre-1,5 mètre. Mais surtout on ne s'embrasse pas et on évite de d'échanger des plats et des carafes. Et surtout aérez les pièces, même si il fait froid.

Se faire tester avant les fêtes, "une fausse bonne idée"

C'est l'une des grandes questions du moment et l'idée qui traverse bon nombre d'entre nous, se faire tester dans les prochains jours, pour se rassurer et limiter les risques pour ses proches. "Une fausse bonne idée", selon le Dr Bensoussan

Si vous êtes négatif le 20 décembre, cela ne veut rien dire.

Pour le secrétaire général de MG France, si le test se révèle négatif, vous pouvez aussi bien contracter le virus le lendemain et le transmettre le surlendemain. "Un test est faussement négatif si vous avez attrapé le coronavirus 48 heures avant. On sait que les tests antigéniques peuvent être positif entre le 4e et le 7e jour après la contamination". Le généraliste de Castelmaurou note aussi une lassitude qui s'installe chez ses patients.